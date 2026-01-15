GTA 6 Online'a Dair İlk Somut Detay Ortaya Çıktı (Hayal Kırıklığına Uğrayabilirsiniz)

Oyun dünyasının en çok beklenen oyunu GTA 6'nın çevrim içi modlarına dair ilk somut gelişme, devam etmekte olan bir davadan geldi.

GTA 6'nın çevrim içi modu hakkında ilk ciddi bilgiler beklenmedik bir olan mahkeme salonundan geldi. Rockstar Games ile İngiltere merkezli Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) arasında görülen dava, GTA 6 Online’a dair küçük ama dikkat çekici detayların gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Rockstar Games, bazı çalışanlarını sendika Discord sunucusunda “gizli bilgileri paylaştıkları” gerekçesiyle işten çıkarmıştı. Sendika ise bunun bir “sendika karşıtı” girişim olduğunu savunmuştu. Mahkeme, Rockstar’ın maaş ödemek zorunda olmadığına karar verse de dava dosyaları kamuoyuna yansıyınca işler değişti.

GTA 6 Online, 32 kişilik lobilere sahip olacak

People Make Games’in ulaştığı belgelere göre Rockstar, GTA 6’ya ait henüz duyurulmamış bir online özelliğin Discord’da paylaşıldığını iddia etti. Belgelerde bir çalışanın test sürecinde yapılan 32 oyunculu bir online oturumdan bahsettiği görülüyor. Esasında bu sayı, 2013’ten beri GTA Online’ın maksimum oyuncu kapasitesiyle aynı.

Bu demek oluyor ki testler başarılı sonuçlandığı takdirde GTA 6 Online’da da en az 32 oyunculu oturumlar olacak. Burada en az ifadesini kullanıyoruz çünkü 32'nin maksimum olduğuna dair herhangi bir ifade yok. Keza bunun tüm açık dünyayı mı yoksa belirli bir oyun modunu mu kapsadığı net değil. Bu sebeple detayları öğrenmemiz için Rockstar'ın resmî tanıtımları beklememiz gerekecek.