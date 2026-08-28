GTA 6’nın oynanış videosunda 2022 yılında sızan restoran soygunu görevine yer verildi. Peki o süreçten bu yana oyun nasıl değişti?

Rockstar Games, heyecanla beklenen yeni oyunu GTA 6 için ilk resmî oynanış videosunu dün gece resmen yayımladı. PlayStation 5 konsolu üzerinden kaydedilen ve yaklaşık 30 dakika süren bu uzun oynanış görüntüsü, oyun dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

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Ancak videonun içerisinde GTA serisinin en tutkulu hayranlarının hemen dikkatini çeken çok özel bir ayrıntı gizliydi. Görüntülerde 2022 yılında yaşanan devasa sızıntıda ilk kez ortaya çıkan restoran soygunu görevine de yer verildi. İşte bu görev, Kotaku tarafından sızıntıyla karşılaştırıldı. Peki oyun, o günden bu yana nasıl değişti?

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2022’deki sızıntı ve resmî oynanış videosu arasından nasıl farklar var?

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Geliştirme süreçlerinde, erken aşama (alpha/beta) görüntüleri ile nihai ürün arasında grafik ve performans açısından belirgin farklar oluşur. 2022 yılında henüz GTA 6 resmî olarak duyurulmamışken gerçekleşen siber saldırı sonucunda, oyunun geliştirilme aşamasındaki çok sayıda erken üretim videosu internete sızdırılmıştı. sızıntılar arasında Lucia ve Jason karakterlerinin bir restoranda gerçekleştirdiği soygun görevi, kısa sürede oyuncular arasında en çok konuşulan ve paylaşılan içeriklerden biri hâline gelmişti.

Netflix’te yayınlanan yeni 30 dakikalık oynanış görüntüsü ile 2022 yılındaki sızıntı karşılaştırıldığında, aradan geçen dört yıllık geliştirme sürecinin oyuna kattığı büyük değişim net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Sızdırılan ilk görüntülerde tamamlanmamış ve kaba bir yapıya sahip olan lokasyon, yeni videoda son derece cilalı ve detaylı bir görünüme kavuşmuş. Görevin geçtiği mekanın adı yine "Hank’s Waffles" olarak korunurken, ön camda yer alan "Open 7 Days" (7 Gün Açık) yazısı gibi temel görsel unsurların da muhafaza edildiği görülüyor.

Bununla birlikte, mekanın aydınlatma kalitesi ve genel atmosferik detayları kıyaslanamayacak kadar ileriye taşınmış. Erken geliştirme aşamasındaki videolarda adeta birer çarpışma testi mankenini andıran NPC’ler, yerini son derece detaylı ve canlı karakter modellerine bırakmış. Aynı şekilde ana karakterlerimiz Jason ve Lucia’nın modellemeleri ile duruşları da nihai tasarımlarına kavuşmuş görünüyor. Oyunun temel mekân düzeni ve konsepti korunurken detay seviyesi ve görsel kalite dört yılın ardından tamamıyla üst seviyeye çıkarılmış.

Rockstar Games’in 2022 sızıntılarından veya son dönemde yaşanan diğer sızıntılardan memnun olmadığı bilinse de şirketin 2022’deki o sızıntıya selam çakması dikkat çekici. Dört yıllık grafik ve mekanik evrimini doğrudan resmâ oynanış videosunda sergilemek, oyunun katettiği mesafeyi göstermesi açısından son derece anlamlı bir hamle.