GTA 6'nın oynanış görüntülerinde yer alan gözden kaçırmış olabileceğiniz ayrıntıları sizler için derledik.

Tarihin en çok beklenen oyunu konumundaki GTA 6 için en büyük duyurulardan biri dün gece yapıldı. Rcokstar, Netflix üzerinden GTA 6’ya hiç olmadığı kadar detaylı şekilde bakmamızı sağlayan oynanış videosu paylaştı. Video, dünya çapındaki oyuncuları etkileyerek oyun içi olan heyecanı en üst seviyeye çıkardı.

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Tabii ki videodaki oyunla ilgili çoğu temel şeyi birçok insan gibi siz de yakalamışsınızdır. Ancak küçük detaylar da bir hayli fazlaydı. Biz de bu içeriğimizde fragmanda gözünüzden kaçmış olabilecek ayrıntıları derliyoruz.

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Evcil hayvanları sevebileceksiniz

Oynanış görüntüleri başladığında dikkat çeken en belirgin detaylardan biri Jason'ın bir köpeği sevmesi oldu. Günümüz açık dünya oyunlarında bir hayvanı sevmek şaşırtıcı bir özellik olmasa da etkileşimin hemen ardından ekranda beliren küçük ikonu ve bildirim önemli. Rockstar bu simgenin tam olarak ne anlama geldiğini henüz resmi olarak açıklamadı ancak RDR 2’deki Onur sistemine benzer bir işlevi olabilir. Oyunda ana karakterlerin eylemlerini takip eden bir ahlak, itibar veya hayvanlarla bağ kurma mekanizmasının bulunabileceği öne sürülüyor

Pasif karakterler aktif rol oynamaya devam ediyor

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Görüntülerdeki bir diğer önemli detay ise bir market soygunu sahnesinde ortaya çıkıyor. Oyuncu Lucia karakterini kontrol edip dükkana girerken Jason'ın içeride kasiyeri etkisiz hale getirdiği ve soygunu aktif olarak yönettiği görülüyor. Bu durum, kontrol edilmeyen ana karakterin arkada öylesine bekleyen bir yoldaş olmak yerine görevlerde sorumluluklar üstlendiğini gösteriyor. .

Her görev iki karakteri de kapsamayabilir

Jason ve Lucia ortak olarak hareket etse de videodaki bir diyalog bazı görevlerin tek bir karaktere özel yazılmış olabileceğine işaret ediyor. Bir sahnede iş veren müşteri, o gece tamamlanması gereken iş için "sadece birinizi istiyorum" ifadesini kullanıyor [S1]. Bunun üzerine Lucia görevi kabul edip ayrılırken Jason geride kalıyor.

Snapmatic

Sosyal medyanın GTA 6 dünyasında büyük bir yer tutacağı ilk duyurudan beri biliniyordu. Ancak video sırasındaki diyaloglarda bir karakterin "Laurie'nin Snapmatic'ine bakmaktan" bahsetmesi dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. GTA 5'te Instagram benzeri bir platform olarak yer alan Snapmatic, Leonida eyaletinde de varlığını sürdürüyor.

Yayıncılar olacak, silahsız görevler yapacağız

Polis takibi sırasında bir yayıncıyı da görüyoruz. Yani oyunda oyun içi sosyal medya platformunda yayın yapan karakterler de olduğunu göreceğiz. Bu yayıncılar, sadece telefon ekranlarıyla sınırlı kalmayıp doğrudan oynanışa ve çevre etkinliklerine dahil edilecek.

Videoda güvenlik görevlisi olarak çalışan Jason ve Lucia'nın silahlarına el konulduğu anları da görmüştük. Bu durum, bazı görevlerde oyuncuların tüm cephaneliğinden mahrum bırakılarak yakın dövüş veya çevre unsurlarını kullanmaya zorlanabileceğini gösteriyor.

Motosiklet yarışları ve yapabileceğiniz sayısız aktivite

Araba yarışlarının yer alacağını az çok tahmin ediyorduk. Videoda da bu yarışlar harika görünüyordu. Dikkat çeken bir diğer detay ise araba değil, motosiklet yarışlarıydı. Oyunda direkt motosiklet yarışı yapabileceksiniz.

Zamanınızı geçirecek sayısız aktivitenin yer alacağını da söylemek gerekiyor. Basketbol oynamak, egzersiz yapmak, kano yapmak, yarışmak, paraşütle atlamak, nehirde botla gezinmek ve daha birçok aktivite karşımıza çıkacak.

Araçlar artık sadece patlamıyor

Polis çatışmaları ve araç takipleri esnasında uygulanan fizik efektleri, araçların sadece belirli bir hasar aldıktan sonra patlaması mantığını tamamen değiştiriyor. Görüntülerde Jason’ın taramalı tüfekle polis araçlarına ateş ettiği sahnede; mermilerin isabet ettiği noktaya göre aracın tepki verdiği net bir şekilde görülüyor. Tekerleğe ateş edildiğinde araç jantların üstüne düşerek yüksek hızda takla atıyor, motor bloğuna ateş edildiğinde ise araç gerçek hayattaki gibi kullanılamaz hale geliyor.