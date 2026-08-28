Tümü Webekno
Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

GTA 6'nın Oynanış Görüntülerinde Gözden Kaçırmış Olabileceğiniz Detaylar

Webtekno'yu Google'a ekleyin

GTA 6'nın oynanış görüntülerinde yer alan gözden kaçırmış olabileceğiniz ayrıntıları sizler için derledik.

GTA 6'nın Oynanış Görüntülerinde Gözden Kaçırmış Olabileceğiniz Detaylar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tarihin en çok beklenen oyunu konumundaki GTA 6 için en büyük duyurulardan biri dün gece yapıldı. Rcokstar, Netflix üzerinden GTA 6’ya hiç olmadığı kadar detaylı şekilde bakmamızı sağlayan oynanış videosu paylaştı. Video, dünya çapındaki oyuncuları etkileyerek oyun içi olan heyecanı en üst seviyeye çıkardı.

Tabii ki videodaki oyunla ilgili çoğu temel şeyi birçok insan gibi siz de yakalamışsınızdır. Ancak küçük detaylar da bir hayli fazlaydı. Biz de bu içeriğimizde fragmanda gözünüzden kaçmış olabilecek ayrıntıları derliyoruz.

İçerikten Görseller

GTA 6'nın Oynanış Görüntülerinde Gözden Kaçırmış Olabileceğiniz Detaylar
pet
pasif
ikik
snap +3

Evcil hayvanları sevebileceksiniz

pet

Oynanış görüntüleri başladığında dikkat çeken en belirgin detaylardan biri Jason'ın bir köpeği sevmesi oldu. Günümüz açık dünya oyunlarında bir hayvanı sevmek şaşırtıcı bir özellik olmasa da etkileşimin hemen ardından ekranda beliren küçük ikonu ve bildirim önemli. Rockstar bu simgenin tam olarak ne anlama geldiğini henüz resmi olarak açıklamadı ancak RDR 2’deki Onur sistemine benzer bir işlevi olabilir. Oyunda ana karakterlerin eylemlerini takip eden bir ahlak, itibar veya hayvanlarla bağ kurma mekanizmasının bulunabileceği öne sürülüyor

Pasif karakterler aktif rol oynamaya devam ediyor

pasif

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Görüntülerdeki bir diğer önemli detay ise bir market soygunu sahnesinde ortaya çıkıyor. Oyuncu Lucia karakterini kontrol edip dükkana girerken Jason'ın içeride kasiyeri etkisiz hale getirdiği ve soygunu aktif olarak yönettiği görülüyor. Bu durum, kontrol edilmeyen ana karakterin arkada öylesine bekleyen bir yoldaş olmak yerine görevlerde sorumluluklar üstlendiğini gösteriyor. .

Her görev iki karakteri de kapsamayabilir

ikik

Jason ve Lucia ortak olarak hareket etse de videodaki bir diyalog bazı görevlerin tek bir karaktere özel yazılmış olabileceğine işaret ediyor. Bir sahnede iş veren müşteri, o gece tamamlanması gereken iş için "sadece birinizi istiyorum" ifadesini kullanıyor [S1]. Bunun üzerine Lucia görevi kabul edip ayrılırken Jason geride kalıyor.

Snapmatic

snap

Sosyal medyanın GTA 6 dünyasında büyük bir yer tutacağı ilk duyurudan beri biliniyordu. Ancak video sırasındaki diyaloglarda bir karakterin "Laurie'nin Snapmatic'ine bakmaktan" bahsetmesi dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. GTA 5'te Instagram benzeri bir platform olarak yer alan Snapmatic, Leonida eyaletinde de varlığını sürdürüyor.

Yayıncılar olacak, silahsız görevler yapacağız

yayın

Polis takibi sırasında bir yayıncıyı da görüyoruz. Yani oyunda oyun içi sosyal medya platformunda yayın yapan karakterler de olduğunu göreceğiz. Bu yayıncılar, sadece telefon ekranlarıyla sınırlı kalmayıp doğrudan oynanışa ve çevre etkinliklerine dahil edilecek.

Videoda güvenlik görevlisi olarak çalışan Jason ve Lucia'nın silahlarına el konulduğu anları da görmüştük. Bu durum, bazı görevlerde oyuncuların tüm cephaneliğinden mahrum bırakılarak yakın dövüş veya çevre unsurlarını kullanmaya zorlanabileceğini gösteriyor.

Motosiklet yarışları ve yapabileceğiniz sayısız aktivite

moto

Araba yarışlarının yer alacağını az çok tahmin ediyorduk. Videoda da bu yarışlar harika görünüyordu. Dikkat çeken bir diğer detay ise araba değil, motosiklet yarışlarıydı. Oyunda direkt motosiklet yarışı yapabileceksiniz.

Zamanınızı geçirecek sayısız aktivitenin yer alacağını da söylemek gerekiyor. Basketbol oynamak, egzersiz yapmak, kano yapmak, yarışmak, paraşütle atlamak, nehirde botla gezinmek ve daha birçok aktivite karşımıza çıkacak.

Araçlar artık sadece patlamıyor

car

Polis çatışmaları ve araç takipleri esnasında uygulanan fizik efektleri, araçların sadece belirli bir hasar aldıktan sonra patlaması mantığını tamamen değiştiriyor. Görüntülerde Jason’ın taramalı tüfekle polis araçlarına ateş ettiği sahnede; mermilerin isabet ettiği noktaya göre aracın tepki verdiği net bir şekilde görülüyor. Tekerleğe ateş edildiğinde araç jantların üstüne düşerek yüksek hızda takla atıyor, motor bloğuna ateş edildiğinde ise araç gerçek hayattaki gibi kullanılamaz hale geliyor.

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

Gta 6

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com