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GTA 6'nın Oynanış Görüntülerine Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

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GTA 6'dan paylaşılan 26 dakikalık oynanış görüntüleri, sosyal medyada konuşulan tek konu oldu. Peki oyunseverler bu videoya nasıl tepki verdi?

GTA 6'nın Oynanış Görüntülerine Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

GTA 6’nın 26 dakikalık oynanış görüntüleri, dün akşam Netflix üzerinden resmen yayımlandı. Sabaha karşı YouTube’a da yüklenen görüntüler, dünya çapında her oyuncuyu ekrana kilitleyerek ne kadar büyük bir yapımın bizi beklediğini bir kez daha gösterdi ve oyuna ilk kez detaylı bir bakış atmamızı sağladı.

Tabii ki oyunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Peki insanlardan nasıl tepkiler geldi? Bu içeriğimizde GTA 6’dan paylaşılan oynanış görüntülerine gelen tepkileri sizler için derledik. Genel anlamda hayran bıraktığını söyleyebiliriz.

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İçerikten Görseller

GTA 6'nın Oynanış Görüntülerine Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler
Ekran Resmi 2026-08-28 06.37.53
Ekran Resmi 2026-08-28 06.47.09
Ekran Resmi 2026-08-28 06.43.31
Ekran Resmi 2026-08-28 06.41.47 +1

GTA 6’nın oynanış görüntüleri:

GTA 6’nın oynanış görüntülerine gelen tepkiler

Ekran Resmi 2026-08-28 06.37.53

Ekran Resmi 2026-08-28 06.47.09

Ekran Resmi 2026-08-28 06.43.31

Ekran Resmi 2026-08-28 06.41.47

Ekran Resmi 2026-08-28 06.38.19

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Gta 6

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