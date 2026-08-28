GTA 6'nın Oynanış Görüntülerine Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler

GTA 6'dan paylaşılan 26 dakikalık oynanış görüntüleri, sosyal medyada konuşulan tek konu oldu. Peki oyunseverler bu videoya nasıl tepki verdi?

GTA 6’nın 26 dakikalık oynanış görüntüleri, dün akşam Netflix üzerinden resmen yayımlandı. Sabaha karşı YouTube’a da yüklenen görüntüler, dünya çapında her oyuncuyu ekrana kilitleyerek ne kadar büyük bir yapımın bizi beklediğini bir kez daha gösterdi ve oyuna ilk kez detaylı bir bakış atmamızı sağladı.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Tabii ki oyunun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Peki insanlardan nasıl tepkiler geldi? Bu içeriğimizde GTA 6’dan paylaşılan oynanış görüntülerine gelen tepkileri sizler için derledik. Genel anlamda hayran bıraktığını söyleyebiliriz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

GTA 6’nın oynanış görüntüleri:

GTA 6’nın oynanış görüntülerine gelen tepkiler