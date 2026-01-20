GTA 6 Daha Çıkmadan Rusya'da Yasaklanabilir! Peki Neden?

Rus yetkililer, belli unsurlar kaldırılmazsa çok beklenen GTA 6'nın ülkede yasaklanabileceğini açıkladı.

Bu yılın kasım ayında piyasaya sürülecek GTA 6, tarihin en çok beklenen oyunu konumunda. Rockstar’ın çok uzun yıllardır geliştirdiği yapımın şimdiye kadarki en detaylı oyun deneyimlerinden birini sunmasını bekliyoruz. Tabii ki her GTA oyununda olduğu gibi GTA 6’da da çok fazla uygunsuz içeriğin yer aldığını göreceğiz.

Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı. Rus Halk Konseyi Başkan Yardımcısı Mikhail Ivanov tarafından yapılan açıklamada eğer belli içerikler kaldırılmazsa GTA 6’nın Rusya’da yasaklanabileceği belirtildi.

Rus yetkiliye göre oyundaki “ahlaksız” içerikler kaldırılmazsa oyun yasaklanabilir

GTA 6 hakkında daha önce çıkan sızıntılarda oyunda erkek striptizciler gibi detayların da yer alacağı belirtilmişti. İşte Ivanov da buradan yola çıkarak bu açıklamayı yaptı. Ivanov, “ahlaksız” olarak nitelendirdiği bu tarz içeriklerin GTA 6’dan kaldırılmaması durumunda oyunun ülkede yasaklanabileceğini belirtti.

Açıklamasında Rockstar’ı “GTA 6’nın yaratıcıları toplumun ahlaki sağlığı açısından tamamen kabul edilemez olan yıkıcı ve müstehcen içerikleri kasıtlı olarak ürünlerine dahil ediyorlar.” diyerek sertçe eleştirdi. Devamında ise şunları söyledi: “Bu, oyuna erkek striptiz sahnelerinin planlı bir şekilde dahil edilmesini de içeriyor; bu, temel ahlaki normların ve geleneksel manevi değerlerin doğrudan ve alaycı bir ihlalidir.”

Ivanov, geliştiricilerin Rus piyasası için bu tarz içeriklerden arındırılmış özel GTA 6 sürümleri piyasaya sürmesini istiyor. Yani yalnızca Rusya’da sunulacak, uygunsuz içeriklerin kaldırıldığı bir GTA 6 sürümü talep ediyor. Rockstar’ın nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyoruz. Neler olacağını zaman gösterecek.