GTA 6'nın hikâyesini tamamlamanın ne kadar süreceğine dair direkt şirket içinden bir yöneticiden açıklama geldi.

Tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6’nın oynanış videosu dün gece paylaşıldı. Yaklaşık 26 dakikalık videoda oynanıştan harita detaylarına kadar birçok konudan görüntüler gördük ve oyun daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı bir şekilde göz atabildik.

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Oynanış görüntülerinin yayımlanmasının ardından GTA 6 hakkında yeni bilgiler de geldi. Bunlardan biri de oyunun ana hikâyesini tamamlamanın ne kadar süreceğiydi. Bir Rockstar yöneticisi, bu konuda bilgi paylaştı.

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Oyunu bitirmek 80 saat civarı sürecek

Rockstar North’tan Rob Nelson, yılın başlarında final sürümü olmayan bir versiyon üzerinde oyunu oynadığını belirtti. Oyunun ana hikâyesini, az sayıda yan görevleri de yaparak tamamladığında toplamda 80 saat sürdüğünü de sözlerine ekledi. Tabii ki bahsettiği yan görevlerin ne kadar uzun olduğunu, oynarken açık dünyada çok gezinip gezinmediğini bilmiyoruz. Yine de ortalama bu civarlarda süreceğini söyleyebiliriz.

80 saat gerçekten uzun bir süre. Öyle ki karşılaştırma yapacak olursak GTA 4 ve 5 oyunlarında 30 saatlik bir tamamlama süresi vardı. Red Dead Redemption 2’de ise 50-60 saat sürebiliyordu. 80 saat bu yüzden etkileyici. Üstelik 80 saatin %100 tamamlamayı içermediğini de biliyoruz. Oyunun her şeyini tamamlamak isteyenlerin çok daha uzun saatler harcaması gerekecektir.