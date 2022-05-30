Oldukça uzun bir zamandır ortalıkta söylentileri dolaşmakta olan GTA 6’nın, uzaklarda bir yerlerde yıllardır geliştirilmekte olduğunu biliyoruz. Peki, GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi platformlara çıkacak, nasıl bir yapıya sahip olacak? Gelin, tüm soruları birlikte cevaplayalım.

Şüphesiz ki, oyun dünyasının en popüler markalarından bir tanesi olan Grand Theft Auto, yaklaşık 10 yıldır yeni bir oyuna kavuşamıyordu. 2013’de piyasaya sürülmüş olan GTA 5’in günümüzdeki popülerliğini göz önüne alacak olursak; Rockstar Games’in neden aceleci davranmadığını tahmin edebiliyoruz.

Ortaya çıkan onlarca ciddi söylentinin ardından, geçtiğimiz aylarda resmî Rockstar Games Twitter hesabından açıklama yapan şirket, yeni bir GTA oyununun geliştirilmekte olduğunu doğrulayarak birçok oyuncunun içini rahatlatmış; ve hatta, 600 binden fazla beğeni ile oyun dünyasının en çok ilgi gösterilen duyurularından bir tanesi olarak yerini almıştı. Bizler de, GTA 6 hakkında bildiğimiz ve bu oyun ile birlikte görebileceğimiz her şeyi listeledik. O hâlde, yazımıza geçelim.

Tanıtım videosu gelse de rahatlasak dediğimiz GTA 6 hakkında tüm bildiklerimiz:

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Rockstar Games, oyunun ne zaman piyasaya sürüleceğiyle ilgili herhangi bir bilgi vermemiş olsa da, ortalıkta dolaşmakta olan birçok ‘güçlü’ söylenti mevcut. Sektörün deneyimli isimlerinden bir tanesi olan gazeteci Jason Schreier, yakın zamanda Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım yapmıştı.

Schreier, GTA 6’nın bu yılın sonlarına doğru ‘2023 sonbahar’ çıkış tarihi ile tanıtılabileceğini ve bu çıkış tarihinin muhtemelen sahte olacağını ileri sürdü. Oyun, 2024’e ertelenecek olsa şaşırmayacağını öne süren gazeteci, daha öncesinde de GTA 6’nın 2024 ve 2025 aralığında çıkmasını beklediğini belirtmişti.

İlk olarak 2013’te piyasaya sürülmüş olan GTA 5’in 160 milyondan daha fazla satmayı başardığını ve hâlen günümüzdeki en popüler yapımlardan bir tanesi olarak bu başarısını sürdürmeye devam ettiğini düşünürsek; Rockstar Games’in en zorlu projelerinden bir tanesi ile baş başa olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Şirket ve oyun dünyası için büyük bir dönüm noktası niteliğinde önem taşıyacak olan bu yapım, olabildiğince risksiz bir şekilde geliştirilmeye çalışılacaktır. Ayrıca, GTA 6’nın tanıtım videosu ile bu yıl sonuna doğru karşılaşma olasılığımız da bir hâyli yüksek.

GTA 6 hangi platformlarda olacak?

Rockstar Games, oyunlarını ilk olarak sadece konsollar için piyasaya sürmeyi seven bir firma. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi; oyunların, PC’ye göre konsollara çok daha kolay bir şekilde optimize edilebiliyor olması. Bu sayede, çok daha sorunsuz bir çıkış süreci mümkün oluyor ve, şirketin, PC sürümü için yeterli zamanı kazanması için olasılık sağlanmış oluyor.

GTA 5’in ve Red Dead Redemption 2’nin de ilk olarak bir süreliğine sadece konsollar için piyasaya sürüldüğünü düşünecek olursak, GTA 6’nın da ilk etap için sadece Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için piyasaya sürüleceğini ve daha sonrasındaysa PC tarafına da ekleneceğini tahmin edebiliriz.

GTA 6 hangi zamanı konu alıyor?

Oyunun içerisinde bulunacağı zaman dilimi ve şehir hakkında ortalıkta birçok söylenti olsa da, bunlardan en güçlüsünün modern zamanın Vice City’si olduğunu söyleyebiliriz. Devasa ve sürekli olarak gelişmekte olan bir haritaya sahip olacağı söylenen GTA 6’nın ana odaklarından bir tanesi de Vice City’nin modern zamanları olacağı yönünde.

Geçtiğimiz aylarda patlak vermeye başlayan bu söylentiler, oyun sektöründeki sızıntılarıyla ünlü kişiler tarafından da doğrulanmıştı. Ayrıca; üç klasikleşmiş GTA oyununu ‘Definitive Edition’ adı altında tekrar piyasaya süren ve oyunculardan büyük tepki gören Rockstar Games, GTA: San Andreas - The Definitive Edition’ın içerisine, oyunun orijinal sürümünde olmayan bir ev fotoğrafı ekleyerek ‘’GTA 6’dan ilk görsel’’ şeklinde yorumlanmasına sebebiyet vermişti. Bu görsel, oyunun günümüz modern Vice City’sinde geçeceğine dair olan söylentileri büyük anlamda güçlendirdi.

GTA 6’nın hikâyesi nasıl olacak?



Günümüzün modern Vice City’sini öne süren sızıntılar, GTA 6 ile birlikte seriye kadın bir ana karakterin ekleneceğinden de bahsediyor. GTA 5’den alışık olduğumuz çoklu ana karakter mantığının devam edeceği ileri sürülürken; teknolojiye ilgi duyan kadın bir ana karakter ile de karşılaşacağız.

GTA serisinin ana karakterlerinin her zaman erkeklerden (Serinin en eski zamanları hariç) oluştuğunu düşünecek olursak; GTA 6 ile kadın bir ana karakter ile oynamak da oldukça ilgi çekici olabilir. Ayrıca, tek ana karakterin sadece kadın karakter olmayacağının ve GTA 5 ile benzer mantıkta birkaç tane ana karakter yer alacağının iddia edildiğini tekrar belirtmekte fayda var.

GTA Online’a ne olacak?

GTA 5’in 2013’de piyasaya sürüldüğünü ve buna rağmen hâlen sadece Steam’de eş zamanlı anlık 100,000’den fazla oyuncuya sahip olduğunu düşünecek olursak; oyunun bu popülerliğini sürekli olarak korumasındaki en büyük paylardan bir tanesi de GTA Online’a ait. Bir zamanların en popüler aktivitelerinden rol yapma sunucuları da dâhil olmak üzere, oyun içerisinde yapılabilecek birçok aktivite barındıran ve sürekli olarak içerik güncellemesi almaya devam eden GTA Online, GTA 6 ile birlikte çok daha detaylı bir hâl alabilir.

GTA 6’nın da ilk olarak sadece hikâyesiyle birlikte piyasaya sürüleceği ve daha sonrasında bir online seçeneğine kavuşacağı belirtiliyor. Mevcut GTA Online’a nazaran, çok daha fazla oyuncu kapasiteli sunucuların olacağı ve karakterinizin ilerlemesini de aktarabilme seçeneğine sahip olunması da söylentiler arasında yer alıyor. Peki, sizler GTA 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yakın zamanda görecek miyiz?