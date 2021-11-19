GTA 6'nın İlk Ekran Görüntüsü Paylaşılmış Olabilir

Rockstar Games'in Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'da GTA: 6'nın ilk ekran görüntüsünü paylaşmış olabileceği iddia edildi. Yenilenen GTA San Andreas'ta yer alan gizemli bir ev, gerçek hayatta var oluşu ve bugüne kadar hiçbir GTA oyununda karşımıza çıkmaması nedeniyle kafaları karıştırdı.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Rockstar Games, "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition" isimli yeni üçlemesini geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. Oyuncular GTA 6'yı beklerken yaşanan bu gelişme, pek çok GTA tutkununun canını sıktı. Üstelik yeni üçlemedeki grafiklerin beklentileri karşılamamış olması da oyuncuların Rockstar Games'e tepki göstermesine yol açtı.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition için artık yapacak hiçbir şey olmadığını söylemek gerek. Dileyen oyuncular, yaklaşık 600 TL ödeme yaparak GTA serisinin yenilenen üçlemesine sahip olabilecekler. Ancak yaşanan bir gelişme, bu üçleme üzerine unutulduğu düşünülen GTA 6 ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. GTA: San Andreas'ın yeni versiyonundan alınan bazı görüntüler, GTA 6'nın ilk ekran görüntüsünün resmen paylaşılmış olabileceğini düşündürmeye başladı. Peki neden?

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'da yer alan San Andreas'taki o düşündürücü görüntü:

Orijinal görüntünün biraz daha büyütülmüş hali:

Aynı görüntünün yapay olarak daha da iyileştirilmiş hali ise şöyle:

Peki bir evin ve bu evin üzerinde de bir UFO'nun yer aldığı yukarıdaki görüntünün GTA 6 ile nasıl ilgisi olabilir? Dilerseniz hemen bu sorunun cevabına bakalım.

Sorun şu ki GTA ekosisteminde böyle bir ev hiçbir zaman olmadı. Yani oyunların eski versiyonunda da yoktu. Ayrıca GTA 5'te de bu yapıdaki eve hiçbir zaman yer verilmemişti. Üstelik yukarıdaki görüntüye oyunun kendisinden bakan oyuncular, arada gözle görülebilir bir çözünürlük farkı olduğunu ifade ediyorlar. Yani söz konusu görüntü, sanki Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'a ait değilmiş gibiydi. İşte bu durum kafaları karıştı. Ancak kafa karışıklığına yol açan tek şey, bu değildi.

Yukarıdaki ev, Miami'de gerçekten var

Sıkı takipçilerimiz bilirler; GTA 6'nın tıpkı GTA: Vice City'deki gibi Miami'ye benzer bir lokasyonda geçeceği iddiasını pek çok kez dile getirmiştik. Bu iddiayı üzerinden yıllar geçmiş olsa da unutmayan bazı GTA hayranları, görüntünün gerçek olup olmadığını anlayabilmek için Miami'nin gerçek haritası üzerinde inceleme yapmaya başladılar. Sonuç, adeta beyin yakan türdendi.

igrobar nickini kullanan bir GTA hayranı, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'da yer alan GTA San Andreas'taki gizemli evin, gerçek dünyada var olduğunu tespit etti. Ufak tefek farklar olsa bile bu ev gerçekti ve Miami'de bulunuyordu. İşte bu tespit, söz konusu görüntünün gerçekten de GTA 6'ya ait olabileceğini ve hatta GTA 6'nın Miami'de geçeceğini düşündürüyor...

Elbette tüm bunlar, yalnızca varsayımlardan ibaret. Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Bugüne dek ortaya çıkan bilgiler gibi bu son gelişme de teyide muhtaç...