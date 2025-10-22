Son haftalarda internette dolaşan GTA 6'da "twerk tuşu" bulunacağı yönündeki söylentilerin bir YouTuber'ın deneyi sonucu gündeme geldiği ortaya çıktı.

İnternet son haftalarda GTA 6’da “twerk tuşu” olacağı söylentisiyle çalkalanıyordu ancak ortaya atılan bu söylentilerin arkasında YouTuber Jeffery Phillips'in olduğu ortaya çıktı. Phillips, üç ay süren bir “deney” kapsamında Reddit ve X’te sahte gönderiler paylaşarak Google’ın yapay zekâsını dahi kandırmayı başardı.

Phillips, Polygon’a yaptığı açıklamada, “Aslında inandırıcı bir şey bile yapmamıştım. Yalnızca eğlencesine başlamıştım ama sonunda Google bile beni kaynak olarak gösterdi.” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Projesi için açtığı subreddit, kısa sürede popülerleşti ve yaptığı olayın trend olması sonrası kullanıcılar şimdi Google’ı kandırmak için kendi “sahte gerçeklerini” paylaşmaya başladı.

Reddit ve X'te yaptığı paylaşımlarla Google'ı kandırdı

Phillips, “Rockstar beni aradı” gibi basit bir yanıtla bile Google’ın yapay zekâ yanıt sistemi olan AI Modu'nu ikna edebildiğini söylüyor. Pek tabii bu durum aynı zamanda arama motorlarının bilgi doğrulama konusundaki zayıflığını yeniden gündeme getiriyor.

Phillips ayrıca GTA serisinin büyük bir hayranı olmadığını, oyunu oynayacağını ancak beklentilerin fazla yüksek tutulduğunu düşünüyor. Philips'in videosunu hemen aşağıdan seyredebilirsiniz.