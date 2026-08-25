Tümü Webekno
Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

GTA 6’yı Sızdıran Cyberleek Kimdir? İşte Hakkında Bildiğimiz Her Şey

Webtekno'yu Google'a ekleyin

GTA 6’yı sızdırarak tüm dünyada ses getiren Cyberleek kim? İşte bildiklerimiz.

GTA 6’yı Sızdıran Cyberleek Kimdir? İşte Hakkında Bildiğimiz Her Şey
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6’nın ilk oynanış fragmanına günler, piyasaya sürülmesine ise birkaç ay kalmışken geçen hafta tüm dünyada ses getiren bir gelişme yaşandı. Cyberleek isimli bir kullanıcı, GTA 6’nın oynanış videolarını sızdırdı. Şimdiye kadar gelen videolarda oynanış, harita detayları, mekanikler, dövüş, arabalar, uçaklar ve çok daha fazlasına yer verildi. Hatta bir videoda oyunda duvara “Leek” yazılması, sızdıran kişinin veya kişilerin oyunun doğrudan çalışan bir sürümüne erişebildiğini de gösterdi.

Peki 18 Ağustos’tan beri devam eden bu sızıntıları kaynağı olan Cyberleek isimli kişi veya kişşiler kim? Rockstar’ı şantaj yapmakla tehdit eden bu kullanıcı hakkında tüm bildiklerimizi sizler için derliyoruz.

İçerikten Görseller

GTA 6’yı Sızdıran Cyberleek Kimdir? İşte Hakkında Bildiğimiz Her Şey
manset1
cyber1
cyberkripto

Neler oldu?

manset1

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İlk olarak ismine bakalım. Direkt olarak “Leek” kelimesinin kendi anlamı pırasa olsa da benzer yapıdaki sızıntı anlamına gelen “Leak”ten türetildiğini tahmin etmek zor değil. Bu kullanıcını "CyberLeek" ismi, görüntülere yerleştirilen "No physical discs? Then more leeks!" (Fiziksel disk yok mu? O zaman daha fazla sızıntı!) mesajıyla dikkat çekmişti. Bu da sızdıran kaynağın fiziksel disklerin iptali kararına bir tepkiyle yola çıktığını gösteriyordu.

Geliştirme sürecinden ziyade oyunların satış ve dağıtım yöntemlerini hedef alan Cyberleek, büyük yayıncılara yönelik bir dizi talep sıraladı. Yayıncıların oyun politikalarına karşı bir kampanya görünümünde sunulan bu taleplerin başında; GTA 6'nın kutulu sürümlerine fiziksel disk yerine indirme kodu konulması, dijital ön sipariş süreçleri ve tek oyunculu içeriklerin ek paket (DLC) olarak satılmasına yönelik itirazlar yer alıyordu. Materyallere eklenen web adresleri ve oyuncu hakları vurgusuyla birlikte grup, "Rockstar'a ulaşılabiliyorsa kimse güvende değil" şeklinde sektöre yönelik genel bir tehdit dilini de benimsedi.

Yayıncıların oyunları kapatıp parayı cebine attığını iddia eden sızdırıcı, sektöre karşı üç ana talep sıraladı: Dijital ön siparişlerin son bulması, ana oyunda bulunan DLC’lerin satılmaması ve tek oyunculu içerikler için çevrimdışı oynama seçeneğinin zorunlu olması.

Kim bu Cyberleek?

cyber1

Sızıntıların zamanlaması ve internetteki geçmiş izler Cyberleek'in kimliğine dair önemli ipuçları sunuyor. Videoların genellikle ABD Pasifik saatine göre sabah saatlerinde paylaşılması ilk şüpheyi oluşturdu. Çünkü o saatler Avrupa’da gün ortası veya öğleden sonrayı işaret ediyordu.

Zyre isimli bir yazılım geliştiricisinin araştırmalarına göre 18 yılında "szenebox.org" adlı Almanca siber güvenlik forumunda "Cyberleek" kullanıcı adıyla yapılan paylaşımlar, bu kişinin Almanya veya İsviçre merkezli, 30’lu yaşlarında bir birey olabileceğini gösteriyor. Ancak sadece bir iddia. Kesin hiçbir şey yok.

Ayrıca Cyberleek’in kullandığı web sitesinin barındırma hizmeti de Alman bir sağlayıcıdan alınıyor. Disk içi DLC'lere takıntılı olunması, bu kişinin ergenlik çağındaki bir hacker'dan ziyade 10 yıl önceki oyun tartışmalarında aktif yer almış yetişkin biri olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Yakalanması durumunda ciddi hapis cezası riskleriyle karşılaşacağı açık. Fakat Take-Two ve Rockstar şirketlerinin sert telif uyarılarına rağmen sızıntıların devam etmesi endişeleri iyice artırıyor. 27 Ağustos’taki Netflix’te yayımlanacak oynanış videosuna 2 gün kala Rockstar hâlâ bu sorunu çözebilmiş değil.

Kripto para kısmı

cyberkripto

İdeolojik söylemlerle servis edilen kampanyanın en çok şüphe çeken yönü ise CyberLeek ismiyle bağlantılı bir web sitesi ve kripto para token'ının varlığı. Kurumsal açgözlülüğü ve dijital satış politikalarını eleştiren bir söylemin, alım-satımı yapılabilen ticari bir coin ile birlikte gelmesi gerçek motivasyonun sorgulanmasına yol açtı. Güvenlik uzmanları, bu kripto token'ın oluşturulan yüksek ilgiyi hızlı bir finansal kazanç elde etme amacı taşıyabileceğini ve fiziksel medya tartışmalarından tamamen bağımsız bir finansal girişim olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kısacası Cyberleek, son yılların en büyük sızıntılarından birine imza atan bir kişi veya grup ve hâlâ kimliği belirsiz. GTA 6’nın çıkışı yaklaşırken neler olacağını zaman gösterecek.

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

335 TL Değerindeki Bağımsız Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

Bir Battlefield 6 Oyuncusu, 470 Saat Oynadıktan Sonra Steam'den İade Almayı Başardı: Peki Nasıl?

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Ağustos 2026] Toplam Fiyatı 4 Bin TL'yi Aşan 9 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

Call of Duty: Modern Warfare 4'ten Heyecanı Tavan Yaptıran Yeni Fragman Geldi [Video]

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

379 TL Değerindeki Ghost Recon Future Soldier Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

[Ağustos 2026] Epic Games'te "Epic İndirimleri" Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

GTA 6'nın 5 Bin TL'lik Ultimate Sürümü, Standart Sürümden Daha Çok Satıyor!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

İddia: GTA 6'nın Netflix'te Yayımlanacak Oynanış Görüntüleri Bir Dizi Gibi 3 Bölüm Olarak Gelebilir!

Gta 6

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com