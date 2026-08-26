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GTA 6'dan Sızan İnanılmaz Gerçekçi Gece Kulübü Videosuna Gelen Tepkiler: Bu Kadar da Olmaz Dedirtiyor!

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GTA 6'dan sızan bir gece kulübü videosu, herkesi şaşkına uğrattı. İnanılmaz gerçekçi grafikler ve detaylar var.

GTA 6'dan Sızan İnanılmaz Gerçekçi Gece Kulübü Videosuna Gelen Tepkiler: Bu Kadar da Olmaz Dedirtiyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6, yaklaşık 1 haftadır büyük sızıntılarla karşı karşıya. Cyberleek isimli bir kullanıcı, 18 Ağusos’tan bu yana her gün oyundan oynanış görüntülerini bizlerle buluşturuyor. Yakın zamanda paylaşılan ve oyundaki bir gece kulübünün nasıl görüneceğini gösteren video da bunlardan biri.

GTA 6’nın gece kulübü görüntüleri, kısa sürede tüm sosyal medyada gündem oldu. Öyle ki görüntülerde insanlar, gece kulübünün yapısı gibi detayların inanılmaz gerçekçi olması herkesi etkiledi.

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İçerikten Görseller

GTA 6'dan Sızan İnanılmaz Gerçekçi Gece Kulübü Videosuna Gelen Tepkiler: Bu Kadar da Olmaz Dedirtiyor!
Ekran Resmi 2026-08-26 10.35.53

Gece kulübü böyle gözükecek

*Görüntüler Rockstar tarafından her an kaldırılabilir.

Görüntülere baktığımızda ana karakter Jason ile bir gece kulübüne girildiği görülüyor. Burada müzik çalıyor, müşteriler eğleniyor. Grafikler, atmosfer ve sadece tek bir mekânda bu kadar detay olması gerçekten oyunun ne kadar büyük olacağını bir kez daha gözler önüne seriyor. Gerçek bir gece kulübüne girmiş hissiyatını ilk saniyeden itibaren yaşıyorsunuz.

Gece kulübü sızıntısına gelen tepkiler

Kulüpte yer alan bir kadının saç fiziğinin inanılmaz gerçekçi olması, herkesi çok şaşırttı. Bu kullanıcı "Bir de GTA 6'nın hiçbir şeyi iyileştirmediğini söylüyorlar. Şu saç fiziğine bakın."

Bu kullanıcı ise yine kadınların saçlarının inanılmaz gerçekçi olmasına dikkat çekmiş. Saç tellerinin hatasız bir şekilde parmaklar arasından geçmesi ve tepki vermesi, omuzların önüne atılması gibi detaylara yer verilmiş. Hatta daha eski bir versiyon olabileceği, son oyunun bundan çok daha iyi olabileceğini de eklemiş.

Burada ise kulüpte yer alan bir karakterin suratının ne kadar gerçekçi olduğu belirtiliyor. İlk bakışta gerçek bir insanın fotoğrafı bile sanabilirsiniz.

Ekran Resmi 2026-08-26 10.35.53

Aynı karakterin boydan da ne kadar gerçekçi durduğunu gösteren bir başka görsel.

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Gta 6

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