GTA Hayranlarını Sevindirecek Sürpriz: GTA Filmi Geliyor

Dünyanın en popüler oyun serilerinden ve markalarından Grand Theft Auto'nun yeni oyunu hayranlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Ancak hayranlar, serinin yeni oyunundan önce GTA filmiyle karşılaşabilirler.

Oyun dünyasının en büyük markalarından bir tanesi olan Grand Theft Auto serisinden en çok beklenen şey muhtemelen serinin yeni oyunu GTA VI'dır. Serinin hayranları, yeni oyundan önce GTA filmiyle karşılaşabilir.

2013 yılında oyuncularla buluşan GTA V, deyim yerindeyse tam bir para sayma makinesi görevi görüyor. Oyun, aradan geçen 7 yılın ardından halen çok satanlar arasında olmasının yanı sıra oyun içi mikro satın alımlar da yapımcı şirketin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Grand Theft Auto filmi geliyor

GTA oyuncuları halen Los Santos sokaklarında gezip soygun görevleriyle keyifli vakitler geçirebiliyorlar. Oyunun hâlâ bu kadar popüler olmasının GTA VI'nın gelişini geciktirdiğini söyleyenler bulunuyor. Ancak yeni oyunun halen çıkmamış olmasının ardında yatan sebeplerden bir tanesi de GTA V temelli film üzerindeki çalışmalardır.

We Got This Covered'da yer alan habere göre, daha önce Resident Evil 4 yeniden yapımının geliştirme aşamasında olduğunu ve Netflix'in The Witcher: Blood Origin üzerinde çalıştığını söyleyen bir kaynak, şu an projenin erken aşamalarında olduğunu ve GTA V'teki olaylara çok fazla bağlı olmayacağını söyledi.

GTA filminin Michael, Franklin ve Trevor karakterlinin 'gerçek' hallerini aktaracağı tahmin ediliyor. Ancak bu projeye dair bilinenler şimdilik sadece bunlardan ibaret, filmin hikâyesinin odak noktasının ne olacağı ise henüz bilinmiyor. Peki, siz Grand Theft Auto filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyunda Michael, Franklin ve Trevor'ı canlandıran aktörler filmde de aynı karakterlere can verir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.