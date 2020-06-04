GTA Online ve Red Dead Online, Erişime Kapatıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir polis memurunun siyahi vatandaş George Floyd’u öldürmesi üzerine düzenlenen eylemler tüm dünyaya yayılıyor. Büyük şirketlerin de destek verdiği protestolara her gün yeni isimler katılıyor. Son olarak GTA Online ve Red Dead Online, George Floyd anısına geçici süreyle erişime kapatıldı.

Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri’nin Minneapolis bölgesinde George Floyd isimli vatandaşın bir polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan olaylar hız kesmeden devam ediyor. ABD vatandaşlarının ülke çapında başlattığı ırkçılık karşıtı protesto eylemleri, şu an dünyanın farklı ülkelerine de sıçramış durumda. Herkesçe bilinen büyük şirketler de olaya sessiz kalmayarak tepkilerini çeşitli şekillerde gösteriyor.

Bugün bahsi geçen büyük isimler arasına Rockstar Games de katıldı. Dünyaca ünlü iki oyun olan GTA Online ve Red Dead Online’ın sunucuları, yayıncı firma tarafından geçici olarak kapatıldı. Video oyun endüstrisinin parmakla gösterilen şirketlerinin verdiği tepkinin yıllardır süren huzursuzluk ortamına bir tepki olduğu yorumları yapıldı. Şirketlerin olayın ciddiyetinin anlaşılması için takındıkları tavır, oyuncular tarafından desteklendi.

Rockstar Games bir açıklama yaptı:

Ölenlerin anısına saygıdan ötürü oyunlarda durdurulma kararı alındığı Rockstar Games tarafından resmi Twitter hesabından duyuruldu. Şirket, bugün söz konusu oyunlar olan Grand Theft Auto Online ve Red Dead Online’ın 2 saatliğine (21.00-23.00) erişime kapatılacağını söyledi. Rockstar Games, ayrıca kullanıcıları ırklar arası adaleti ve siyahi vatandaşların sahip olduğu işletmeleri destekleyen kuruluşlara bağış yapmaya yönlendirerek sözlerini noktaladı.

Geçtiğimiz günlerde de Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft ve Activision gibi şirketler ırkçılık karşıtı protestoları destekleyen tavırlar takınmıştı. Bunların yanında Call of Duty: Modern Warfare’in geliştiricisi olarak tanınan dev şirket Infinity Ward, ırkçılığa varan içerikleri kaldırmak ve hakaret raporlaması sistemlerini geliştirmek için harcadıkları çabayı iki katına çıkaracakları sözünü vermişti. Bunlara ek olarak Pokemon Go’nun geliştiricisi Niantic de çeşitli kuruluşlara en az 5 milyon dolarlık bir bağışta bulunacağını ifade etmişti. George Floyd olayı üzerine ırkçılık karşıtı protestolar devam ederken ilerleyen günlerde nasıl sonuçlar ortaya çıkacağı herkes tarafından son derece merakla bekleniyor.