GTA The Trilgoy'nin İlk Fragmanı Yayınlandı

Rockstar Games, 3 efsanevi GTA oyunun ‘remaster’ sürümlerini içeren Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition’ın ilk fragmanını yayınladı. İşte yenilenmiş üçleme hakkında açıklanan her şey.

Dünyanın en büyük oyun markalarından birisi olan Rockstar Games, Grand Theft Auto serisiyle dünya çapında milyonlarca oyunun beğenisini kazanmayı başarmıştı. Fakat son dönemlerde Rockstar Games’e en çok sorulan soru “GTA 6 nerde?” sorusuydu. ABD’li oyun firması her ne kadar GTA 6’nın çıkışı hakkında sessiz kalsa da GTA serisinin oldukça sevilen 3 nostaljik oyununu ‘güncelleyeceğini’ açıklamıştı. Bu ‘remaster’ pakedi hakkında başka bir bilgi vermeyen Rockstar, nihayet ağzındaki baklayı çıkardı. İşte Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition’ın ilk fragmanı; Video her ne kadar oyundan görüntüler içermese de sevdiğimiz GTA oyunlarının tasarımlarını görmek ve oyunun yakında çıkacağını bilmek pek çok oyuncuyu heyecanlandırdı. Rockstar’ın resmi sitesinde yapılan açıklamada bu ayın onlar için özel olduğu ve GTA III’ün çıkışının yıldönümü sebebiyle bu ayın şirket için oldukça önemli olduğundan bahsedildi. Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition’ın bu yılın ilerleyen aylarında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch ve bilgisayarlara geleceğini duyuran Rockstar, üçlemenin 2022 başında iOS ve Android platformlarına da geleceğini müjdeledi. Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition’dan neler bekliyoruz? Rockstar, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın yenilenmiş versiyonlarını içermekte olan paketin, sıradan bir 'remaster' yerine, daha kapsamlı yenilikler içerdiğini belirtti. Grand Theft Auto The Trilogy’nin modern bilgisayarlar ve konsollara uygun hale getireceğini ve hem grafiksel hem de oynanış anlamında geliştirmeler yapacağını açıkladı. Ayrıca bu güncellenmiş üçlemenin çıkışına hazırlık yapmak için önümüzdeki haftalarda 3 oyunun da eski sürümlerinin dijital marketlerden kaldırılacağını açıklayan Rockstar, görünüşe göre hazırladığı ‘remaster’ paketine oldukça güveniyor. İLGİLİ HABER Sanırsın GTA Oynuyor: Karaman'da Bir Vatandaş, Ambulans Kaçırmaya Çalıştı [Video] Firma aynı zamanda üçlemenin çıkışı şerefine GTA: Online’a bazı özel sürprizler hazırladığını da açıkladı.

Kaynak : https://www.rockstargames.com/newswire/article/3933o7ko43o839/grand-theft-auto-the-trilogy-the-definitive-edition-and-more-coming-so

115 13 3 2 2