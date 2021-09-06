Karaman'da Bir Vatandaş, Ambulans Kaçırmaya Çalıştı [Video]

Karaman'da bir vatandaş, tedavi olmak için geldiği Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önünde duran ambulansı kaçırmaya kalktı. Polis ve ambulans şoförünün koşarak yakaladığı adamın 2,25 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Gün geçmiyor ki güzel ülkemizde garip bir olay yaşanmasın. Bu sefer yaşanan ilginç olayın adresi Karaman'dı. Tedavi olmak için hastaneye gelen Rıza Y. isimli bir vatandaş, hastane önünde bekleyen ambulansı kaçırmaya kalktı. Ambulans şoförü ile polislerin koşarak durdurmayı başardığı Rıza Y.'nin 2,25 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde hareketli anlar yaşanmasına neden olan olay, dün gece saat 22:00 sularında gerçekleşti. Ambulansın peşinden koşarak aracı durduran polisler tarafından yakalanan Rıza Y. isimli vatandaş, gazetecilerin sorularına da ilginç yanıtlar verdi.

"Poz vereyim mi?"

Yakalandıktan sonra kelepçelenen ve gözaltına alınan Rıza Y.; "Kaçırmadım ki, beni eve götürün dedim. Götürmediler. Bende dedim, şununla biraz gideyim. Zaten duracaktım." ifadelerini kullandı. Gazetecilere tepki de gösteren vatandaş, polis aracına bindirilirken "Poz vereyim mi?" dedi.

Yapılan testler sayesinde 2,25 promil alkollü olduğu anlaşılan Rıza Y.'ye idari para cezası uygulandı. Bu bağlamda 1.340 TL para cezası verilen adamın ehliyetine de 6 ay süreyle el koyuldu. Ancak alkollü vatandaş, yalnızca bu suçlardan ötürü ceza almadı. Hakkında ambulans kaçırmak ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçlarından da soruşturma başlatılan adamın yargı süreci devam ediyor.

İşte ambulansın kaçırıldığı o anlar