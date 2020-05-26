GTA V’te Gerçek Bisikletinizle Gezebileceğiniz Mod

Hem spor yapmayı hem de oyun oynamayı seven kişiler için oldukça iyi bir alternatif olacak bu mod, GTA V'in sokaklarında kendi bisikletinizle dilediğinizce gezebilmenizi sağlayacak.

Bisiklete kullanmayı çok seviyor ama oyun konsollarından da vazgeçemiyorsanız yeni çıkan oyun modu sizi çok sevindirecek. Temin etmeniz gereken birkaç parçayla evinizde spor yapıp aynı zamanda da GTA V oynamanın zevkini çıkarabileceksiniz.

GT Bike V olarak adlandırılan bu mod, yaratıcılık ve programlamanın çok eşsiz bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Mod, evinizde videoda belirtilen markaların akıllı bisikletleri varsa onlarla tamamen uyumlu bir şekilde çalışıyor. Akıllı bir bisiklet sistemine sahip değilseniz de üzülmeyin. Bisikletinize ekleyebileceğiniz 'Smart Trainer' adındaki küçük cihazla Los Santos sokaklarında istediğiniz gibi gezebileceksiniz.

Bisikletinizi Los Santos sokaklarında sürebilirsiniz:

GTA V’in büyük ve detaylı haritasında bisiklet sürebilmeniz; kaliteli ve bir o kadar da eğlenceli bir bisiklet simülatörü kullanacağınız anlamına geliyor zira bisikletinize taktığınız aparatla moddaki programın da yardımıyla hızınızı ve zorlanma derecenizi ayarlayabilirsiniz. Gerçek bir sanal dünya deneyiminden bahsettiğimiz için siz oyunda yokuş çıkarken program da sizin bisikletinizde pedalların dirençlerini artıracak ve gerçek bir deneyim yaşama şansı elde etmiş olacaksınız.

Modda önceden programlanmış farklı rotalar mevcut. İstediğinizi seçebilir ve oyun içinde sporunuzu yaparken ne kadar kalori yaktığınızın yanı sıra aldığınız mesafeyi Garmin Gaming uygulamasından takip edebileceksiniz. Tabii bisiklet sürerken kimse aynı zamanda yönlendirmeyle uğraşmak istemez. Mod, bu konuda da yardımcı oluyor ve oyun içindeki karakteriniz yönlendirmeyi kendisi yapıyor. Ayarlanmış olan rotaları kullanmak istemeyenler içinse herhangi bir yönlendirme sorunuyla karşılaşmadan sokaklarda özgürce bisiklet kullanabilirsiniz.

Modun geliştiricisi Makinolo, spor meraklıları için birkaç iyileştirme daha yapmış. Siz bisikletinizi sürerken mod, arka planda elde ettiği mesafe, tempo ve yakılan kalori gibi verileri saklıyor; bunları bir FIT dosyası şeklinde depoluyor. Strava gibi bazı spor programlarında bu dosyalar desteklendiği için yaşadığınız deneyimi gerçek hayata taşımak çok daha kolay oluyor. Yalnız bu özelliği kullanabilmek için GTA V’i bilgisayarda oynamanıza şart. Smart Trainer'ın ve bilgisayarınızın ANT+ desteği vermesi de gerekiyor. Geliştirilen modu incelemek ve indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.