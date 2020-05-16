GTA V’in Yeni Gerçekçi Grafik Modunun Fragmanı Yayınlandı

Bir hafta boyunca herkes için ücretsiz olarak dağıtılan GTA V’in yakın zamanda kavuşacağı gerçekçi grafik modundan yeni fragman geldi. Mod, daha önce NaturalVision modunu geliştiren ekip tarafından geliştirildi.

Rockstar Games’in elinden çıkarak piyasaya sürüldüğünden beri yoğun bir ilgiyle oynanan Grand Theft Auto V, özellikle son günlerde sıkça andığımız bir isim oldu. GTA serisinin beşinci oyunu GTA V, bildiğiniz üzere geçtiğimiz gün Epic Games Store üzerinde ücretsiz olarak dağıtılmaya başladı.

Epic Games’in sunucularının çökmesine bile neden olan GTA V, son iki gündür ilk zamanlarında gördüğü kadar ilgi görmeye başladı. Oyun, bir anda milyonlarca yeni oyuncuya kavuştu. GTA V’i ücretsiz elde ederek oynamaya başlayan oyuncularsa şimdiden oyun deneyimini artıracak modlar aramaya başladı.

Moddan fragman paylaşıldı:

Mod desteği sayesinde daha da uzun ömürlü bir oyun haline dönüşen GTA V, bugüne dek birçok modla karşımıza çıktı. Ancak bugün gördüğümüz mod, oyunun grafiklerini neredeyse gerçeğe dönüştürüyor. GTA V’e yakın zamanda gelecek NaturalVision Evolved modu, bugün ilk fragmanına kavuştu.

Oldukça hoş görüntülerle bir film izliyormuş hissi veren fragmanda yeni modla birlikte gelecek grafiklerin bir kısmını da görmüş olduk. Modla birlikte oyuna gerçekçi yansımalar, hava durumları, dokular ve daha fazlası eklenmiş olacak. NaturalVision Evolved modu, şu anda erken erişim aşamasında oynanabilir durumda.

GTA V oyuncuları modu şu anda indirebilseler de modu indirmek maalesef ücretsiz değil. Üç kişilik bir ekip tarafından geliştirilen grafik modu, şu anlık mod geliştiricilerine Patreon üzerinden destek veren kişiler tarafından indirilebiliyor. Modu indirmek için geliştiricilere Patreon üzerinden 10 dolarlık destek vermeniz gerekmekte.

Ancak GTA V’i oynarken çok daha iyi grafiklere ücretsiz olarak sahip olmak istiyorsanız, aynı ekip tarafından daha önce geliştirilen NaturalVision moduna bakabilirsiniz. Ekibin daha önce ürettiği mod, bugüne kadar 1,5 milyon kişi tarafından indirildi. Moda bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

NaturalVision Evolved fragmanı: