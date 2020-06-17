GTA V PlayStation 5 Sürümünde Liberty City de Olabilir

GTA V’in yıllar önce geliştirilmeye başlandıktan sonra sonra iptal edilen modu Liberty City, PlayStation 5 ile karşımıza çıkabilir. Ortaya atılan yeni bir teori, PlayStation 5’e uyarlanacak GTA V’in Liberty City ile geleceğini iddia ediyor.

GTA’nın geliştiricisi olan Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two Interactive, geçtiğimiz yıllarda OpenIV tarafından geliştirilmeye başlanan GTA V Liberty City modunun iptal edilmesini istemişti. Geliştirilmeye başlandığında GTA oyuncuları tarafından merakla beklenen Liberty City şimdi yeniden gündeme geldi.

Reddit’te bozidarilic kullanıcı adını kullanan bir kişi, PlayStation 5 için yayınlanacak olan GTA V’in Liberty City genişlemesiyle beraber gelebileceğini iddia etti. Bozidarilic, PlayStation 5 etkinliğinde gösterilen GTA V fragmanının oyuncuları tatmin etmediğini, Take-Two’nun da bu nedenle geçmişte rafa kaldırdığı Liberty City modunun PlayStation 5 için geliştirmeye devam edilmesi kararı verdiğini söyledi.

Bozidarilic, Take-Two'un Liberty City’i GTA V’e taşımaya çalışan geliştiricilere vazgeçmeleri yönünde bir mektup göndermesinin arkasında da PlayStation 5 genişlemesi olabileceğini iddia ediyor. Bozidarilic’a göre Take-Two, PlayStation 5 öncesi herhangi bir Liberty City modunun yasal sürümü tehlikeye sokmasını istemiyor.

GTA V’in PlayStation 5 uyarlamasına Liberty City’nin gelebileceği iddiaları, New Yorklu rap grubu City Morgue’ın Instagram’da paylaştığı bir hikayeyle desteklendi. City Morgue, geçtiğimiz günlerde GTA için Rockstar Games’le beraber çalıştıklarını söyleyen bir hikaye paylaştı. City Morgue’ın hikayesini gören insanlar, New York’tan esinlenerek geliştirilen bir GTA V modu olan Liberty City’nin geliştirilmeye devam edildiği konusunda umutlandılar.

GTA’nın geliştiricisi olan Rockstar Games’in gerçekten GTA V’e Liberty City modunu ekleyip eklemeyeceği şu an için bilinemiyor. Bozidarilic’in iddialarına yönelik olarak henüz resmi bir ağızdan açıklama gelmedi. Ancak buna rağmen GTA hayranları şimdiden Liberty City modu için meraklanmaya başladılar.