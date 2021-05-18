GTA V'in PS5 ve Xbox Series X/S'e Geleceği Tarih Açıklandı

Rockstar Games, bugün paylaştığı blog yazısında GTA V'in PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacağı tarihi açıkladı. Oyunun yeni nesil konsollara özel sürümü, 11 Kasım'da yayınlanacak.

Bir yandan Rockstar Games’in yeni bir GTA oyununu göstermesini sabırsızlıkla beklerken bir yandan da GTA V’in yeni nesil oyun konsollarına çıkışını bekliyorduk. Şirket, GTA V’in PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’e çıkacağını açıklamış olsa da herhangi bir tarih vermemişti. Bugünse paylaştığı blog yazısında oyunun yeni nesil konsollara geleceği tarihi resmen açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre GTA V, 11 Kasım 2021 tarihinde yeni nesil konsollara çıkış yapacak. Oyun, bugün sahip olduğumuz GTA V’ten daha fazla özelliğe sahip olacak. Oyunun yeni konsollar için yayınlanacak sürümü hakkında detaylı bir açıklama henüz yapılmamış olsa da teknik ve performans iyileştirmelerinin yapılacağını ve GTA V’in görmediğimiz kadar iyi gözükmesini bekleyebiliriz.

GTA V’in yeni konsollara çıkışı da hararetli olacak:

GTA V, yeni konsollarda yayınlandığında PlayStation 5 kullanıcıları, oyunun çok oyunculu sürümü olan ve ayrı olarak indirilebilecek GTA Online’ı 3 ay boyunca ücretsiz bir şekilde oynayabilecek. Şu anda oyunu PlayStation Plus aboneliğiyle PlayStation 4 üzerinden oynayan oyuncularsa GTA Online PlayStation 5 için yayınlanana kadar her ay PlayStation Store’a uğrayarak cüzdanlarına 1 milyon GTA doları ekleyebilecek.

GTA Online ve Red Dead Online daha da gelişecek:

Aynı blog yazısında şirket, önümüzdeki günlerden itibaren başlayacak şekilde GTA Online ve Red Dead Online’a yeni güncellemeler geleceğini açıkladı. GTA Online’a gelen yeni güncellemeler oyundaki yarışları artıracak, Deadline moduna da 7 yeni harita ekleyecek. 27 Mayıs’ta yayınlanacak ilk güncellemeyle GTA Online’a 8 yeni Stunt yarışı eklenecek.

Güncellemelerde Red Dead Online tarafında da yarışlara odaklanılacak. 25 Mayıs’ta oyuna 8 yeni yarış eklenecek. Yarışlar, Gaptooth Breach, Annesburg ve Lagras gibi ikonik yerlerde gerçekleştirilecek. Yazın yayınlanacak bir diğer güncellemeyse Red Dead Online dünyasına yeni görevler ekleyecek.