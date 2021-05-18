Battlefield 6'nın Fragmanından Ekran Görüntüleri Sızdı

Electronic Arts'ın konuşulmaya devam eden yeni oyun Battlefield 6, yeni bir sızıntının kurbanı oldu. Güvenilir bir kaynaktan geldiği söylenen bazı görüntülerin Battlefield 6'nın tanıtım videosundan elde edildiği söylenirken bu görüntüler, daha önce yaşanan sızıntıları doğruluyor.

Electronic Arts, bir süredir Battlefield efsanesinin yeni oyunu Battlefield 6 ile gündemde. Oyunla ilgili resmi açıklamalar henüz gelmemiş olsa da yaşanan sızıntılar ve paylaşılan bir ekran görüntüsü, oyunun modern zamanlarda geçeceğini ve etkileyici bir deneyim sunacağını gözler önüne sermişti. Şimdiyse Battlefield 6 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Oyunun tanıtım filmine ait olduğu ileri sürülen bazı görüntüler sızdırıldı.

İlk kez Tom Henderson tarafından kurulan Discord sunucusunda ortaya çıkan görüntüler, "Alaricdhuman" isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından anlaşılabilir hale getirildi. Bunun üzerine servis edilen görüntüler, oyunda robot köpekleri ve daha önce sızdırılan roket fırlatma tesisisin varlığını gözler önüne seriyor. Ancak bu görüntülerin Battlefield 6'nın hikaye modunda mı yoksa çevrimiçi modunda mı olduğu henüz bilinmiyor.

İşte Battlefield 6'dan gelen yeni ekran görüntüsü

Sızdırılan görüntüler, temizlenmiş olmasına rağmen pek de anlaşılabilir değil. Ancak Battlefield hayranları, bu görüntülerle bile fazlasıyla heyecanlanmış durumdalar. Üstelik Henderson'a göre görüntülerin kaynağı, fazlasıyla güvenilir bir kişi. Eğer sıkı bir Battlefield hayranıysanız, şimdilik bu görüntülerle idare etmeniz gerektiğini üzülerek söyleyebiliriz.

Electronic Arts, geçtiğimiz günlerde önemli bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, oyunun çıkış tarihiyle ilgili önemli bir ipucu veriyor, haziran ayına vurgu yapıyordu. Haliyle, Electronic Arts'ın Battlefield 6 ile ilgili açıklamalarını bir süre daha beklemek gerekecek. PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek oyunun fiyatı ve sistem gereksinimleri gibi önemli detayları da yapılacak bu açıklamalarda gün yüzüne çıkmış olacak.