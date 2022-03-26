Rockstar Games Ücretli Abonelik Sistemi GTA+'ı Duyurdu

Rockstar Games kimi zaman oyuncularını sevindirip kimi zaman hayal kırıklığına uğratsa da hala çok büyük bir oyuncu sayısına sahip. Önümüzdeki günlerde de GTA Online'ı PlayStation 5 ve Xbox Seris X/S üzerinden oynayan oyuncular için yeni bir abonelik sistemi çıkartacağını duyurdu.

Rockstar Games, bu sıralar bizi sıklıkla şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sizlerle PlayStation 5 ve Xbox Seris X/S için yenilenmiş bir GTA 5 sürümü geldiğinden ve detaylarından bahsetmiştik. Bununla birlikte merakla beklenen GTA 6 da sıklıkla yeni söylentilerle gündeme geliyor.

Rockstar Games ise GTA Online oyuncularını kısmen mutlu edebilecek yeni bir duyuru yaptı. Rockstar Games yaptığı duyuruyla PlayStation 5 ve Xbox Series X/S oyuncuları için GTA Online da geçerli ücretli abonelik sistemi GTA+’ı tanıttı. Peki ilerleyen günlerde lansmanı yapılacak bu yeni abonelik sistemi bizlere ne vadediyor? Gelin birlikte bakalım.

GTA+ oyuna yeni başlayanlar için güzel bir abonelik sistemi olabilir

Rockstar Games, oyunculara ‘değerli avantajlar’ sunduğunu söylediği yeni abonelik sistemi GTA+’ı duyurdu. Biliyorsunuz ki GTA oyunlarında para kasmak ve bir mekan sahibi olmak oldukça zor. Bu sebeple bu abonelik sistemiyle birlikte her ay düzenli olarak RP ve GTA$ sahibi olabilmek gerçekten de güzel olabilir. Eğer oyuna uzun bir süre emek verip belirli bir birikim yaptıysanız Rockstar Games’in abonelik sistemi sizi biraz düşündürebilir.

GTA 5 hala çok satan ve çok fazla online oyuncusu olan bir oyun. Bu sebeple oyuna yeni başlayan veya başlamayı düşünenleriniz olabilir. Bu abonelik sistemi daha çok sizler için gerçekten de avantajlı olacaktır. Oyunun başlangıcında özellikle para kasmanın zorluğundan bahsetmiştik. Bu sebeple oyunun size aylık olarak vereceği 500.000 GTA$ birçoğunuza‘ilaç gibi’ gelebilir. 29 Mart’ta lansmanı yapılacak abonelik sistemiyle, her ay oyunculara farklı ödüller sunulacak. Abonelik sisteminin çıkış fiyatı ise aylık 5,99 dolar olarak belirlendi.

GTA+ aboneliğine sahip olduğunuzda yararlanabileceğiniz avantajlar: