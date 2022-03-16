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GTA V'in Yenilenen PlayStation 5 ve Xbox Series X/S Sürümü Yayımlandı: İşte Gelen Yenilikler ve Türkiye Fiyatı

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Geçtiğimiz aylarda yenilenmiş bir şekilde yeni nesil konsollar için tekrar yayımlanacağı duyurulan GTA V için bugün beklenen an geldi. GTA V'in yenilenen sürümü, PlayStation 5 ve Xbox Series X oyuncuları için yayımlandı.

Rockstar Games’in yayımladığı güncellemelerle oynamaya devam ettirdiği neredeyse 10 yaşındaki GTA V, bugün itibarıyla artık resmen üçüncü nesil teknolojileri de ömrüne sığdırmayı başardı. Önce PlayStation 3 ve Xbox 360, sonrasında PC için yayımlanan, ilerleyen yıllarda da PlayStation 4 ve Xbox One’ı gören oyun; PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yenilenmiş sürümüyle geldi.

Rockstar’ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu GTA V’in yeni nesil sürümü Türkiye saati ile 15 Mart’ı 16 Mart’a bağlayan gece yayımlandı. Yeni sürüm, oyunun performansına ve grafik özelliklerine kapsamlı yenilikler getirdi. Bununla birlikte GTA Online, ilk kez GTA V’ten ayrı satılmaya başladı. Gelin, yeni sürümle yapılan değişikliklere bakalım.

GTA V’in yeni nesil sürümüyle neler değişti?

gta v

  • Oyunun yükleme süreleri, yeni nesil konsolların avantajıyla iki kattan fazla azaldı.
  • Yüksek kaliteli dokular eklendi.
  • Işın izleme ve 4K 60 FPS desteği getirildi.
  • PlayStation 5’in DualSense kontrolcüsü için dokunsal geribildirim ve uyarlanabilir tetik desteği eklendi.
  • Seslerde geliştirmeler yapıldı, 3 boyut deneyimi geldi.
  • GTA Online, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için ana oyundan ayrı olarak satın alınabilir oldu. Böylece yalnızca GTA Online oynamak isteyenlere ucuz yollu seçenek sunuldu.

GTA V’in yeni sürümüyle orijinal sürümünün karşılaştırılması şu şekildeydi:
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GTA V’in yeni nesil konsollarda fiyatları:

gta v

  • PlayStation 5:
    • GTA V: Türkiye fiyatı henüz belli değil.
    • GTA Online: Ücretsiz (14 Haziran’a kadar, henüz Türkiye fiyatı belli değil) 
  • Xbox Series X/S:
    • GTA V: 219,50 TL (14 Haziran’dan sonra 439 TL)
    • GTA Online: 109,50 TL (14 Haziran’dan sonra 109,50 TL)
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