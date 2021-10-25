Gebze Teknik Üniversitesi İEEE Öğrenci Topluluğu tarafından beşincisi düzenlenecek olan CareerCon başlıyor. CareerCon 5, 26-27 Ekim 2021 tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde katılımcılarıyla buluşacak.

Üniversite öğrencilerinin kariyerlerine ilişkin kararlar almalarına yardımcı olacak, yol gösterici etkinlikler pek çok üniversite tarafından gerçekleştiriliyor. Çevrimiçi ya da yüz yüze gerçekleştirilen bu etkinlikler sayesinde öğrenciler, iş hayatından deneyimli isimler ile bir araya gelerek sorularına cevap buluyor.

Bu etkinliklerden biri de 26 - 27 Ekim tarihlerinde Gebze Teknik Üniversitesi IEEE GTÜ Öğrenci Topluluğu tarafından gerçekleştirilecek. Bu sene beşincisi düzenlenen CareerCon'da iş dünyasından pek çok isim öğrenciler ile bir araya gelerek onlara kariyer yolunda rehberlik edecek sohbetler gerçekleştirecek.

Etkinlik Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek:

Bu sene yüz yüze gerçekleşecek olan etkinlik, Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Herkesin katılımına açık olacak olan etkinlikte yer alacak konuşmacılar ise şu şekilde;

26 Ekim 13:30'da İnsan Kaynakları Uzmanı ve Eğitmen Derya Özkan, 14:30’da Otokar Digital Transformation Manager Gürol Çokünlü, 15:30’da Kariyer.net CTO'su Ali Ufuk Yücel, 16:30’da MediaMarkt Head of Marketing Communications & Media Banu Yolcu.

27 Ekim 13:30’da FutureBright Group Kurucu Ortak Akan Abdula, 14:30’da Opet Fuchs İnnovation and Technology Manager Ceyhan Güner, 15:30’da Nippon Betek İnsan Kaynakları Direktörü Merve Bayrakçı Baycan, 16:30’da Diversey Tedarik Zincir Direktörü Engin Uluşahin.