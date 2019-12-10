Bazı iş alanları diğerlerinden daha fazla kas gücü gerektiriyor ve bu durum, çalışanların işlerini yeterince verimli yapamamasına ya da sakatlanmasına yol açabiliyor. Gelişen teknoloji sayesinde bu alanlar için tasarlanan dış iskelet robotlarına bir yenisi daha eklendi. Guardian XO, bu robotların şu ana kadarki en güçlüsü olacak.

Hepimizin, en azından çoğumuzun, küçükken vücut kapasitesini artıran "Spider-Man gibi atlasam", "Gözlerimden lazer çıksa", "Hulk gibi güçlü olsam" gibi süper kahramansı özellikler hakkında hayal kurduğu olmuştur. Peki 50 kilo ağırlığı, sadece bir market poşeti ya da bir sandalye gibi rahatlıkla kaldırmak ister miydiniz? Gelişen teknoloji sayesinde bu istek, giyilebilir bir araç yardımıyla olsa da kısmen karşılanabilir hâle geldi.

Guardian XO adındaki giyilebilir robot, zorlanmadan ve kendinizi sakatlamadan ağır objeler kaldırmanızı sağlıyor. Dahası ise bu araç, bilim kurgu filmlerindeki yüksek teknolojili giyilebilir vücut eklentilerine benziyor.

Guardian XO ne zaman satışa sunulacak?

Askeri uygulamalar ve inşaat gibi çok fazla efor gerektiren iş alanları için Sarcos Robotics tarafından geliştirilen Guardian XO, üzerinde 20 yıldır çalışılan bir projeydi. Ürünün ilk alfa modelleri, 2020 yılının ocak ayında ABD ordusu ve endüstrideki müşterilerin kullanımına sunulacak. Bu alanlar dışındaysa robot, 2020 yılının sonlarına doğru herkese açık olarak satılacak.

Çalışmaz hâlde öylece dururken boyutu ve görünümü nedeniyle belki biraz hantal izlenimi veren robotun tanıdığı rahatlıklar oldukça fazla. Çalışırken değiştirilebilir bataryaları sayesinde robot, tek seferde 8 saat kullanılabilecek. Böylece iş sırasında kesintisiz bir deneyim sağlayacak. Tanıdığı 24 derecelik hareket özgürlüğüyle robot; yürüme, çömelme, kolları yukarı kaldırma gibi hareketlerde bir kısıtlanma yaşanmadan kullanılabilecek.

Robotun kaldırma kapasitesi hiç de az değil:

Robotu geliştiren Sarcos Robotics şirketinin yapmış olduğu açıklamaya göre Guardian XO, dünyanın ilk bataryayla çalışan ve büyük ağırlıkları kaldırabilen robotu olacak. Giyilebilir robot, rahatlıkla 90 kiloya kadar ağırlık kaldırabilecek.