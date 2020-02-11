Dünyanın En Güçlü Robotik Eli Geliştirildi

Güney Kore’de geliştirilen bir robotik el, geliştiricileri tarafından dünyanın en güçlü robotik eli olarak nitelendiriliyor. Kendi ağırlığının 3 katını kaldırabilen robotik el, piyano çalmak gibi yüksek hassasiyetteki görevleri de yerine getirebiliyor.

Bir insanın hassas dokunuşuyla gündelik nesneleri tutabilen ve kaldırabilen robotların geliştirilmesi, bu alanda çalışan insanlar için en yaygın hedeflerden biridir. Kore Makine ve Malzeme Enstitüsü’nden bilim insanları, geliştirdikleri yeni robotik eli, dünyanın en güçlü robotik eli olarak tanımlıyorlar.

Robotik el, bir insan elinin hem boyutları hem işlevlerinden yola çıkılarak üretildi. Ancak robotik elin parmak sayısı insan elinden farklı, robotik elin 4 parmağı var. Robotik elin avuç içinde bir kontrol ünitesi bulunuyor. 12 motorla hareket eden elin parmaklarında ise toplam 16 eklem bulunuyor. Bu motorlar ve eklemler, birbirlerinden bağımsız olarak hareket edebilirler. Bu da elin nesneleri kavramasına ve kaldırmasını sağlıyor. Geliştirilen robotik el yaklaşık 1 kg olmasına rağmen 3 kg’a kadar ağırlık kaldırabiliyor.

Kore Makine ve Malzeme Enstitüsü’nden bilim insanlarının geliştirdiği robotik el, bu tasarımı ile piyasada bulunan en hafif robotik el haline geliyor. Daha da önemlisi kendi ağırlığına karşılık en fazla yük kaldıran robotik el oluyor. Bilim insanları robotik elin, robotik kollara kolaylıkla yerleştirilecek şekilde tasarlandığını açıkladılar.

Geliştirilen robotik elin çıkan özelliği sadece yük kaldırması değil. Robotik el, aynı zamanda farklı nesnelere dokunduğunda kuvvetinin yönünü ve büyüklüğünü ayarlayabiliyor. Uygulanan kuvvetin büyüklüğünün ve yönünün ayarlanması için elin parmak ve avuç içine kuvvet ve dokunma sensörleri yerleştirildi. Bu sensörler piyano çalmak, yumurta tutmak, bir bardak suyu kavramak gibi işlemlerin yapılmasını sağlıyor.

Robotik elin piyano çaldığı video