Güncel Ekim ÖTV Muafiyetli En İyi Araba Modelleri ve Fiyatları (2026)

2026 Ekim için ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçları ve güncel fiyatlarını derledik.

2026 Ekim ÖTV'siz araba fiyatlarını derledik. ÖTV muafiyeti, şartları karşılayan vatandaşlar için önemli bir satın alma avantajı sunuyor.

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Peki, ÖTV muafiyeti kapsamında hangi otomobiller alınabiliyor, fiyatları ne kadar? İşte güncel ÖTV'siz fiyatlarıyla alabileceğiniz en iyi otomobiller.

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1. Togg T10X V1 RWD Standart Menzil

Togg T10X, elektrikli SUV tercih eden ve geniş iç mekânla modern teknolojileri bir arada isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Standart menzil seçeneği, özellikle şehir içi kullanım ve günlük ulaşım ihtiyaçları için değerlendirilebilecek bir alternatif sunuyor.

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Liste fiyatı: 1.909.048 TL

Tahmini ÖTV muafiyetli fiyatı: 1.527.238 TL

2. Togg T10F V1 RWD Standart Menzil

Togg T10F, SUV yerine daha sportif ve aerodinamik bir gövde tasarımı arayanlara hitap eden elektrikli bir fastback model. Teknoloji odaklı yapısı ve elektrikli sürüş deneyimiyle özellikle modern tasarımlı bir otomobil isteyenler için öne çıkıyor.

Liste fiyatı: 1.884.980 TL

Tahmini ÖTV muafiyetli fiyatı: 1.507.984 TL

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Multijet Manuel

Ülkemizde çok sevilen Egea Sedan, geniş bagaj hacmi, kullanışlı iç mekânı ve dizel motor seçeneğiyle özellikle ailelere ve günlük kullanımda ekonomik bir otomobil arayanlara hitap ediyor. Manuel şanzımanı ve sedan gövdesiyle gösterişten çok işlevselliği ön planda tutan modeller arasında bulunuyor.

Liste fiyatı: 1.499.900 TL

Tahmini ÖTV muafiyetli fiyatı: 849.100 TL

4. Renault Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg

Renault Megane Sedan, geniş yaşam alanı, klasik sedan tasarımı ve turbo benzinli motoruyla aile kullanımına ve uzun yolculuklara uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor. Touch donanım seviyesi, günlük ihtiyaçları karşılayan özelliklerle konforu bir arada isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Liste fiyatı: 1.841.000 TL

Tahmini ÖTV muafiyetli fiyatı: 1.052.000 TL

5. Renault Boreal Evolution Turbo TCe EDC 145 hp

Renault Boreal, geniş gövdesi, SUV tasarımı ve otomatik şanzımanıyla aile kullanımında konfor arayanlara yönelik bir model. Evolution donanımıyla birlikte yüksek sürüş pozisyonunu, modern tasarımı ve günlük kullanım pratikliğini tercih edenlerin ilgisini çekiyor.

Liste fiyatı: 2.269.000 TL

Tahmini ÖTV muafiyetli fiyatı: 1.260.556 TL

6. Renault Duster Evolution Eco-G 120 hp

Renault Duster, yüksek sürüş pozisyonu, SUV gövdesi ve kullanışlı yapısıyla hem şehir içinde hem de şehir dışı yolculuklarda kullanılabilecek bir seçenek. Eco-G motoru LPG kullanımına uygun yapısıyla yakıt giderlerini önemseyen ve geniş bir otomobil isteyen sürücülere hitap ediyor.

Liste fiyatı: 1.865.000 TL

Tahmini ÖTV muafiyetli fiyatı: 1.065.000 TL

ÖTV'siz araba alma şartları nelerdi?

Engellilik oranı: %90 ve üzeri veya mevzuatta belirtilen özel koşulları karşılayan %90 altı engellilik durumu.

Araç fiyatı: Vergiler dâhil satış bedeli 2.873.900 TL'lik yasal üst limiti aşmamalı.

Yerlilik şartı: Aracın en az %40 yerli katkı oranını karşılaması gerekiyor.

Sağlık raporu: Kişinin durumuna uygun sağlık raporu ve gerekiyorsa özel tertibat şartı bulunmalı.

Yararlanma süresi: ÖTV istisnasından genel olarak 10 yılda bir yararlanılabiliyor.

Not: Listede yer alan ÖTV muafiyetli araç fiyatları, mevcut satış fiyatları ve vergi oranları üzerinden hesaplanan tahmini tutarlardır; kesin satış fiyatları farklılık gösterebilir. Güncel fiyatı, aracın muafiyet şartlarına uygunluğunu ve başvuru koşullarını öğrenmek için yetkili satıcıyla iletişime geçmenizi öneririz.