Bilim insanları, bir kişinin sağlıklı yaşaması için günde kaç saat uyuması, ne kadar oturması ve ne kadar hareket etmesi gerektiği konusunda bir çalışma gerçekleştirdi.

Bize göre gün içerisinde yaptığımız onlarca farklı aktivite olsa da bilim insanlarına göre uyumak, oturmak, uyumak, hafif aktiviteler ve orta-ağır aktiviteler olarak sınıflandırılan beş farklı aktiviteden oluşuyor. Bu aktivitelerden hangisine ne kadar zaman ayırmamız gerektiği ortaya çıktı.

Araştırmacılara göre günlük hayatımızdaki aktivitelerin bir dengesi olması gerekiyor ve bu denge de her bir aktivite türüne gerekli zamanı ayırmaktan geçiyor. En çok zamanı uykuya ayıran araştırmacılara göre, 6 saatten fazla oturmak sorun yaratıyor.

Hangi aktivite için kaç saat ayırmamız gerekiyor?

Swinburne Üniversitesi Baker Kalp ve Diyabet Enstitüsü'nden Christian Brakenridge önderliğinde yapılan çalışmada, aktiviteler arasında ideal denge noktası bulunması için aktivitelere ayrılması gereken süreler şu şekilde:

Uyku: 8,3 saat

Oturma: 6 saat

Ayakta durma: 5,2 saat

Orta-yoğun eforlu aktiviteler: 2,2 saat

Hafif aktiviteler: 2,2 saat

Araştırmacılar, şu anda tavsiye edilen yöntemlerde haftada 2,5 saat orta-yoğun eforlu aktiviteler gerçekleştirilmesinin tavsiye edildiğini hatırlatarak, kendi keşfettikleri döngüde hareket edenlerin ise hem aktivite kapasitelerinin arttığını hem de diğer aktivitelere zaman ayırabildiklerini gösteriyor.

Araştırmaya 2000'den fazla kişi katılırken, bu kişilerin aktiviteleri de 24 saat boyunca gözlendi. Çalışma öncesinde de kişilerin yaş, kilo, sağlık durumu, bel çevresi ölçüsü gibi verileri toplandı. Oluşturdukları modelde de kimlerin en az kalp rahatsızlığı ve insülin dengesizliğinden kaynaklı sorunlarla karşılaşabileceği ortaya çıkarıldı. Bu bilgiler ışığında de bu zaman döngüsü ortaya çıkarıldı.