Bir seyahat esnasında, sınava çalışırken veya küçük bir çocuk yetiştirirken yeterli miktarda uyumak her zaman mümkün olmayabilir ve gün neredeyse başlamak üzeredir. Hâl böyle olunca akıllara tek bir soru gelir: 1-2 saat de olsa uyumalı mıyım yoksa hiç mi uyumamalıyım?

Uykusuzluk herkeste farklı problemleri beraberinde getirse de genellikle hâlsizliğe, motivasyon eksikliğine ve sinirliliğe neden olur. Merak edilen nokta da 1-2 saatlik uykunun bunların önüne geçip geçemeyeceğidir.

Peki vaktimiz oldukça az olsa da biraz olsun uyumak yararımıza mıdır?

Bu tarz bir kafa karışıklığı içindeyseniz, muhtemelen her iki seçenek de ilk etapta mantıklı gözükmeyecektir.

Fakat biraz uyumak, hiç uyumamaktan daima daha iyidir. Çünkü uyku; vücudun dokuları onardığı, hormonları yenilediği ve kısa süreli anıları uzun süreli anılara aktardığı bir süreçtir.

Eğer bir gece uykusunu atlarsanız, ertesi gün zihinsel işleviniz azalacak ve ruh hâliniz oldukça kötü olacaktır. Uzmanlara göre yalnızca bir gece uyumamak, kandaki alkol oranının %0,05 oluşuyla denk bir sersemlik yaratır.

Öte yandan uyku esnasında vücudumuz, 90 dakikalık 4 farklı uyku döngüsünden geçer.

Hafif uyku, ara uyku, derin uyku ve REM (hızlı göz hareketleri)’den oluşan bu döngülerin her biri sağlığımız açısından oldukça gereklidir. Ancak bu döngülerin hiçbirinden geçmemektense bir döngüyü tamamlamak ve diğerinin de bir kısmını yakalamak çok daha makuldür.

Çünkü uykusuzluk; kısa süreli hafıza problemleri, muhakeme yeteneği dengesizliği, sinirlilik, artan stres hormonları ve zayıf konsantrasyona sebep olur. Hiç uyumadığımız durumda bu problemlerle karşılaşma riskimiz çok daha fazla olur.

Özetle çok az uyumak veya hiç uyumamak arasında seçim yapmak gerekirse, biraz uyumayı tercih etmek çok daha mantıklıdır.

Çünkü 90 ila 110 dakika arasında uyumak, vücudun tam bir uyku döngüsünü tamamlaması için ihtiyacı olan zamandır. Hele bu süre 120 dakikayı bulursa, çok daha sağlıklı olur.

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