Gittikçe daha çok viral olan Rihanna videosu Samsung'un reklamını yapıyorken işin arkasında bir iPhone olduğu ortaya çıktı.

Samsung’un son çıkardığı amiral gemilerine baktığımızda kullanıcıları en çok heyecanlandıran özelliğin zoom kabiliyeti olduğunu görüyoruz. Evin balkonundan kilometrelerce ötedeki nesneleri çeken kişilerden tutun da hızını alamayıp telefonu Ay’a yönlendirenlere kadar herkes, telefonları bu yönüyle seviyor.

Bunlara benzer bir video oldukça normal bir şekilde Twitter’a yüklenince de heyecan akıntısına kapıldı. Kullanıcılar söz konusu Rihanna videosunu izlerken odağın bir anda çok uzaklaştığını görünce bunun kesinlikle bir Android cihaz olduğunu öne sürdü. Fakat video sahibi, telefonunun iPhone olduğunu iddia edince ortalık karıştı.

Söz konusu Rihanna videosu:

Bunun ardından kullanıcılar, Samsung’un Galaxy S23 veya S24 Ultra modellerinden birinin kullanıldığını öne sürdü. Tabii bununla birlikte bu cihazları öve öve de bitiremediler. Spesifik olarak model ismi belli olmadığı için de konu üzerine tartışmalar bitmek bilmedi. Mizah sayfalarından tutun da haber sayfalarına kadar her yerde kendine yer bulan videoya Samsung'un Brezilya hesabı bile yorum yaptı.

”Galaxy S24 Ultra'mın gücünü göstermeye geldim.”

Fakat videonun sahibi, en başından beri inatla bu videonun Samsung’la çekilmediğini söyledi.

"Bana videoları hangi telefonla çektiğimi soruyorsunuz. Telefonum bu: Apple 13 Pro Max. Ben Android kullanıcısı değilim, olmayacağım da."

Bu sefer de topluluktaki bazı kişiler bu arkadaşı yalanlamaya başladı ve videosundan ismini kaldırarak farklı hesaplarda videoyu paylaştılar. Video sahibinin iddiasına göre bu video, iPhone 13 Pro Max modeliyle çekilmişti. Üstüne gelen “Kamera neden o kadar uzaklaştı o zaman?” gibi sorulara karşı da zoom’dan çıkış yaparken 0,5’lik geniş açıya geçtiğini söyledi.

Peki nasıl kanıtladı?

Bir sosyal medya kullanıcısı, video detaylarıyla ekran görüntüsü alıp atmasını istedi. Üstüne gelenlerden kurtulmak isteyen kullanıcı da videonun konumunu, çekildiği cihazı, çözünürlüğünü ve diğer istatistiklerini gösteren detay ekranını da paylaştı.

Bu sayede Samsung, organik bir reklamı elden kaçırmış oldu. Fakat söylemekte fayda var; iPhone kullanıcıları bile bunun android bir cihaz olduğunu düşündü.