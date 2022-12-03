İki Astronot, Güneş Enerji Paneli Kurmak İçin Uzaya Çıktı

NASA'nın iki astronotu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni güneş enerji panelleri kurmak için uzay yürüyüşüne çıktı. Söz konusu görev toplamda 7 saat sürecek.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan iki astronotu, istasyonun ihtiyacı olan güneş enerji sistemini güçlendirmek için zorlu bir göreve başladı. Astronotlar, ISS'e güç verecek yeni güneş enerji panellerini kurmak için zorlu bir uzay yürüyüşüne başlamış durumdalar.

Astronot Josh Cassada ve Frank Rubio, iROSA olarak kısaltılan International Space Station Roll-Out Solar Array adlı güneş enerji sistemini kurmak için istasyondan ayrılıp, gerçek anlamda uzayda bir görev gerçekleştiriyorlar. Söz konusu görevin yaklaşık 7 saat sürmesi bekleniyor.

İki astronotun gerçekleştirdiği uzay yürüyüşünü aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz

ISS'e güç veren mevcut güneş enerji panelleri, 20 yaşına ulaşmış durumdalar ki bu da 15 yıllık kullanım ömürlerini çoktan doldurdukları anlamına geliyor. Bununla birlikte mevcut paneller, eskisi kadar verimli çalışmıyor olsalar da istasyondan tamamen kaldırılmayacak ve yeni güneş enerji sistemi ile birlikte astronotların uzaydaki bilimsel çalışmaları için güç sağlamaya devam edecekler.

iROSA panelleri, tamamen açıldıklarında 18 metre uzunluğa ulaşabiliyorlar ancak yine de mevcut güneş enerji panellerine göre oldukça küçük boyutlara sahipler. Ancak gelişen teknoloji sayesinde yeni güneş enerji panelleri, daha küçük boyutlu olmalarına rağmen ISS'e aynı miktarda enerji sağlayabilecekler.

Uzay yürüyüşünü gerçekleştiren astronotlar, iROSA'nın kurulumunun yanı sıra istasyon için bazı bakım görevleri de gerçekleştirecek. Bu arada canlı yayın sırasında hangi astronotun kim olduğunu merak ediyorsanız; kırmızı çizgili uzay kıyafetine sahip olan astronot Josh Cassada, düz beyaz kıyafete sahip astronot ise Frank Rubio.