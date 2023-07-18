Tesla, elektrikli otomobillerin doğrudan güneş enerjisi ile şarj edilmesini sağlayan yeni bir hizmeti kullanıma sundu. "Charge of Solar" isimli yeni özellik hem elektrik maliyetini hem karbon ayak izini düşürüyor.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil şirketlerinden Tesla, müşterileri için dikkat çeken bir işe imza attı. Marka, yaptığı çalışmalar sonucunda elektrikli otomobillerinin güneş enerjisi ile şarj edilmesini sağlamaya başladı. Tesla'nın "Powerwall" olarak isimlendirdiği ve güneş enerji panellerinden gelen enerjiyi depolayan sistemi ile tüketiciler, ihtiyaç duydukları enerji maliyetini çok daha düşük seviyelere indirecekler.

Tesla Powerball, bina çatılarına yerleştirilen ve elektrik üreten güneş panellerindeki enerjiyi depolamaya yarıyor. Tüketici, Powerwall'u bugüne kadar jeneratör olarak kullanıyordu. Elektrik kesilmesi durumunda depolanan enerji, Powerwall ile konuta veriliyor, böylelikle tüketicinin hayatı etkilenmiyordu. İşte bu cihaz artık Tesla otomobiller için güç kaynağı olarak çalışacak. Araçlar, artık şebekeden bağımsız olarak şarj edilebilecek.

Tesla sahipleri, sistemi diledikleri gibi özelleştirebilecekler!

Tesla'nın "Charge of Solar" (Türkçe karşılığı Solar Şarj) olarak isimlendirdiği teknoloji, tüketinin ihtiyaçlarını göz ardı etmiyor. Bu bağlamda; dileyen bir tüketici güneş panellerindeki enerjiyi maksimum düzeyde kullanabilir. Dileyen tüketici ise Powerwall'da depolanan enerjinin sadece bir bölümünü otomobilini şarj etmek için kullanabilir. Tesla, Charge of Solar'ın karbon ayak izini biraz daha düşüreceğini ifade ediyor.

*Tesla Powerwall

Şu an için sadece ABD ve Kanada'da kullanılabilen yeni sistem, Model S, Model 3, Model X ve Model Y'de, yani Tesla'nın tüm otomobilleri ile uyumlu. Tesla'nın mobil uygulamasını 4.22.5 kodlu sürümü yükselten ve Powerwall sistemini de 23.12.10 kodlu sürüme güncelleyen tüketici, Charge of Solar özelliğini anında kullanabilecek. Tesla, bu hizmetten faydalanılması için herhangi bir ekstra ücret istemiyor.