Güneş Işığına Göre Renk Değiştiren Pencere Geliştirildi

Bilim insanları, güneş ışığının şiddetine göre renk değiştiren yeni bir akıllı pencere teknolojisi geliştirmeyi başardı. Akıllı pencereler, renk değiştirmek için elektrik enerjisine ihtiyaç duyuyor ancak yeni teknoloji, harici güç kaynağına ihtiyaç duymuyor ve maliyetleri önemli ölçüde düşürüyor.

Yaz ayları yaklaşıyor ve pencereden giren güneş ışığı kimi zaman gözlerimizi rahatsız edecek kadar fazla olabiliyor. Bilim insanları, güneş ışığının yoğunluğuna bağlı olarak camın rengini değiştirerek odaya giren ışık miktarını otomatik olarak ayarlayabilen bir akıllı pencere teknolojisi geliştirerek bu sorunun önüne geçmeyi hedefliyorlar.

Kore Enerji Araştırma Enstitüsü'nden (KIER) Dr. Han Chi-hwan'ın araştırma ekibi, elektrokromik (gerilimle rengi ve saydamlığı değişen) bir cihaza, elektromotor kuvveti sağlayabilen ışık emici bir tabaka sayesinde harici bir güce ihtiyaç duymayan bir akıllı pencere teknolojisi geliştirmeyi başardı. Yeni teknoloji, benzer ürünlerle karşılaştırıldığında maliyetleri %30 ila %50 dolaylarında düşürmeyi vadediyor.

Işığa duyarlı yeni akıllı pencere teknolojisi ayrı bir güç kaynağına ihtiyaç duymuyor

Mevcut elektrokromik akıllı pencere ürünleri, pahalı fiyatları ve monte edilmesi zor yapıları nedeniyle yaygın değil. Bununla birlikte, yeni ışığa duyarlı akıllı pencere teknolojisi, dahili olarak ışık emici bir katman içerdiğinden, ayrı bir güç kaynağına ihtiyaç duymuyor ve pahalı iletken cam içermediğinden dolayı ekonomik bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ayrıca yaz aylarında görünür ışık ve IR ışık iletimini engelleyerek yüksek soğutma maliyetleri olan büyük binalara tasarruf sağlamayı vadediyor.

Araştırma ekibi, yeni ürünüyle sadece camı değil, aynı zamanda film teknolojisini de geliştirmeyi başardı ve standart pencere camlarına yapışabilen ayrı bir ürün daha geliştirmeye başladılar. Film tipi ürünlerin geliştirilmesi başarılı olursa, teknoloji sadece binalara değil otomobil, gemi ve uçak gibi çeşitli araçlarda da kullanılabilir.