NASA ve NOAA, Güneş’in 11 yıllık döngüsünde maksimum evresine ulaştığını duyurdu ve önümüzdeki süreçte yaşanabilecek etkileri özetledi.

NASA ve NOAA, Güneş’in 11 yıllık döngüsünde maksimum evresine ulaştığını duyurdu.

Güneş döngüsü, Güneş’in manyetik aktivitesindeki dalgalanmaları içeren doğal bir süreçtir ve her 11 yılda bir zirve yapar. Bu dönemde Güneş’in manyetik kutupları yer değiştirir ve Güneş, sakin bir durumdan daha aktif ve fırtınalı bir evreye geçer. Güneş'in maksimum evreye ulaşması, Güneş lekelerinin ve patlamaların arttığı bir dönemdir ve bu artış, Dünya’mızdan da gözlemlenebilir etkiler yaratır.

Güneş'in maksimum evresine ulaşması nelere yol açar?

Güneş lekeleri, Güneş’in yüzeyinde manyetik alanların yoğunlaştığı soğuk bölgeler olarak bilinir. Bu lekeler, Güneş patlamalarının ve koronal kütle atımlarının (CME) oluşumuna neden olabilir.

Bu tür olaylar; Dünya’daki elektrik şebekeleri, GPS sistemleri ve iletişim ağları üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Özellikle 2024 Mayıs ayında meydana gelen büyük Güneş patlamaları, Dünya'da son 20 yılın en güçlü jeomanyetik fırtınasını ve olağanüstü aurora görüntülerini ortaya çıkarmıştı.

NASA’dan Jamie Favors, bu dönemin Güneş’i daha iyi anlama fırsatı sunduğunu ancak aynı zamanda Dünya üzerinde de etkiler yaratabileceğini belirtti. NOAA yetkilisi Elsayed Talaat ise Güneş’in mevcut aktivitelerinin henüz tam olarak belirlenemediğini ancak bu sürecin birkaç yıl daha sürebileceğini ifade etti. Güneş'in aktivitesi düştükçe bu maksimum evrenin ne zaman sona ereceği daha net anlaşılabilecek.