Güneş'te Meydana Gelen Patlama Dünya'yı Etkileyecek

Güneş'in yüzeyinde gerçekleşen patlamalar, Dünya'yı sıklıkla etkilemeye devam ediyor. Araştırmacılar, Güneş yüzeyindeki ölü bir Güneş lekesinin 11 Nisan'da patladığını ve etkilerinin 14 Nisan'da (bugün) Dünya'da görülebileceğini açıkladı.

Dünya'ya gelen zararlı ışınların büyük bir çoğunluğundan çevremizi saran manyetosfer sayesinde korunuyor olsak da bazı durumlarda manyetosferin koruması da yeterli olmayabiliyor. Üstelik bunun bir örneğini bugün içinde yaşamamız son derece olası...

Güneş yüzeyinde de sıklıkla Dünya’yı da etkileyen olaylar yaşanıyor. 11 Nisan günü güneş lekeleri adı verilen Güneş’in yüzeyinde siyah noktalardan birinde Dünya’yı etkileyecek bir patlama meydana geldi. Etkilerinin bugün itibarıyla Dünya'da görülmesi beklenen bu patlama, uydu sistemlerimizi ve elektrik şebekelerimizi etkileyerek kesinti ve dalgalanmalara neden olabilir.

Güneş'te gerçekleşen patlama 14 Nisan'da Dünya'yı etkileyebilir

SpaceWeather.com’un aktardığına göre AR2987 adı verilen ölü bir güneş lekesinde 11 Nisan’da meydana gelen patlama, Dünya’ya doğru bir kütle atımına neden oldu. CME adı verilen bu parçacıkların 14 Nisan’da yani bugün Dünya’yı etkilemesi bekleniyor. Patlamanın Dünya üzerindeki etkilerinin büyük olmaması ancak gözlemlenebilir olması bekleniyor. Araştırmacılar, CME’lerin Dünya’ya çevreleyen manyetik alana çarpmasıyla birlikte Kuzey ve Güney Kutuplarından yayılarak atmosferdeki gazla etkileşime giren bir manyetik alan oluşturduğunu belirtiyor. Bu durumun da aslında Kuzey ve Güneş Işıkları olarak bildiğimiz büyüleyici görüntülere sebep oluyor. Ancak bu kez bu görüntüler çok daha geniş bir alanda görülebilir olacak.

Space.com, Kanada, Yeni Zelanda ve ABD’nin kuzey kıyılarında bu auroraların görülebileceğini açıkladı. Bununla birlikte patlamanın 14 Nisan’da jeomanyetik fırtınalara, uydu kesintilerine ve elektrik şebekelerinde dalgalanmalara sebep olabileceği söyleniyor. Araştırmacılar, Güneş’in 25’inci döngüsünde olmasıyla birlikte yüzeyindeki lekelerin oldukça arttığını ve 2025 yılında bu sayının zirveye ulaşmasını bekliyor. Bu da Dünya’dan baktığımızda daha çok aurora göreceğimiz ve daha çok Güneş fırtınasının etkilerini gözlemleyebileceğimiz anlamına geliyor.