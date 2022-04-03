Güneş Fırtınası Sonucu Gökyüzünde Ortaya Çıkan Auroralar

Bilim insanları geçtiğimiz günlerde büyük bir Güneş fırtınasının gezegenimize yaklaştığını; bunun sonucunda Dünya'nın bazı kesimlerinde kuzey ışıklarının görülebileceğini açıklamıştı. Şimdi de beklenen gerçekleşti ve birçok insan, Güneş'te yaşanan patlamalar sebebiyle ortaya çıkan kuzey ışıklarının görüntülerini yakaladı.

Bizim de sizlere aktardığımız üzere bilim insanları, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarla büyük bir Güneş fırtınasının gezegenimize yaklaştığını duyurmuştu. Uzmanlar, güçlü Güneş fırtınalarına yol açan, CME olarak bilinen ve Güneş’in üst atmosferinden salınan manyetik parçacıkların Dünya’ya yaklaştığını da sözlerine eklemişti.

Yapılan açıklamalarda 28 Mart günü Güneş’ten fırlayan iki CME’nin bu hafta içinde Dünya’ya ulaşabileceği aktarılmış, bunun sonucunda da gezegenimizde bazı elektrik ve telekomünikasyon sorunlarına yol açabileceği kaydedilmişti. Ayrıca bu durumun, gezegenimize Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların atmosferdeki gazlarla etkileşimi sonucu ortaya muhteşem görüntüler çıkaran kuzey ışıklarının (aurora) daha yoğun ve geniş çapta görülmesine yol açabileceği aktarılmıştı.

Fırtına sebebiyle kuzey ışıkları gözlemlendi

Şimdi gelen haberler ise fırtına sonucu oluşan kuzey ışıklarının Dünya’da pek çok farklı bölgede görüldüğünü ortaya koydu. Kanada’da yer alan fotoğrafçı Jenny Hagen ve birçok insan, bu göz alıcı ışıkların fotoğraflarını çekmeyi başardı. Hagen Space.com’a yaptığı açıklamalarda, “Gökyüzü, geceleri bize Dünya’daki küçücük alanlardan görecek birçok şey sunuyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kanada dışında ABD’nin kuzey kesimlerinden ve Yeni Zelanda’dan insanlar da geçtiğimiz günlerde yaşanan Güneş patlamaları sebebiyle oluşan kuzey ışıklarının muazzam görüntülerini yakaladı. Biz de hayranlık uyandırıcı bu görüntüleri sizler için derledik. Gelin hep beraber gökyüzünün nasıl bir hâl aldığına bakalım.

İşte ortaya çıkan göz alıcı görüntüler

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