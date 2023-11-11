Etkilerini hâlâ tam olarak çözemediğimiz Güneş patlamalarından biri daha meydana geldi. Solar rüzgarların 12 Kasım'da Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde başta Van ve Ordu illerimiz olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde kuzey ışıklarını görmüştük. Oldukça nadir gerçekleşen bu durum, Güneş’imizin üzerinde gerçekleşen patlamalar ve sıcaklık değişimleri sebebiyle gerçekleşmişti. Solar rüzgarların bu etkiye sebep olduğunu da sizlere detaylı biçimde aktarmıştık.

Aynı içeriğimizde, bunun aslında çok önceden beklenen bir şey olduğunu ve geçmişte kaotik senaryolara yol açtığını da belirtmiştik. Son olarak da maalesef, tarihe ve bilimsel verilere dayanarak bunun 2025 yılına kadar sıklaşacağını da hep birlikte görmüştük. Şimdiyse yeni bir patlama gündemde.

11-12 Kasım tarihlerinde aurora bekleniyor.

9 Kasım tarihinde Güneş’ten Dünya yönüne doğru gerçekleşen koronal kütle atımı (CME), solar rüzgarlarını gezegenimize doğru tetiklemiş görünüyor. Bu bağlamda rüzgarların gece geç saatlerde Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Fakat bu konudaki bilgilerin tamamı kesinleşmiş değil. Zira rüzgarların nasıl bir etkiye sahip olacağını veya kesin olarak aurora’lara sebep olup olmayacaklarını bilmiyoruz.

Fakat eldeki bilgilere bakan NASA yetkilileri, yarın -yani 12 Kasım tarihinde- söz konusu etkileri göreceğimizi belirtiyor. Uzmanlar, drone’lar gibi düşük frekanslı radyo dalgalarının risk altında olduğunu belirtiyor.

Sonuç olarak elde kesin bir bilgi yer almasa da simülasyon modellerimiz, yarın direkt olarak Dünya’ya gelecek solar rüzgarlar olduğuna işaret ediyor diyebiliriz. Tabii bunların 2025 yılına kadar ne boyuta ulaşacağı veya nelere sebep olacağını zaman gösterecek.

“Patlama, solar rüzgar, Güneş fırtınası” gibi terimleri yanlış yorumlamamanız adına, bu konuyu en net hâliyle açıkladığımız içeriğimize göz atmanızı tavsiye ederiz: