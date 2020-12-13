Güneş Sistemi "Otoyolu", Uzay Yolculuklarını Kolaylaştıracak

Güneş Sistemi içerisinde belirlenecek yeni bir rotanın uzay yolculuklarını hem daha kolay hem de daha verimli hale getirmesi mümkün gözüküyor.

Otostopçunun Galaksi Rehberi'ni okumuş olanlar, daha serinin en başında soluk mavi noktamızın Vogon adı verilen uzaylı ırkı tarafından uzay çevreyolu geçeceği gerekçesiyle patlatıldığını hatırlayacaktır. Bütün evreni kaplamasa da Güneş Sistemi için bir otoban gerçekten var olabilir.

Gelecekte yapılacak olan derin uzay görevleri düşünülenden çok daha kısa sürebilir. Araştırmacıların keşfettiği Güneş Sistemi "süper otoyolu", sondaların ve diğer uzay araçlarının daha hızlı şekilde uzayda ilerlemesini sağlayabilir.

Bilinen yörüngeler incelendi

Yeni yolu bulmak için araştırmacılar, Güneş Sistemi içerisindeki milyonlarca rotayı bilgisayarlar yardımıyla teker teker hesaplamayı başardı. Bu yörüngeler asteroid kuşaklarından yayılanlar ve diğer kullanılan yörüngeler temel alınarak incelendi.

Yeni yaklaşım ile birlikte Güneş Sistemi'nin özellikle dış bölgelerini ziyaret etmek çok daha kolay hale gelecektir. Ayrıca daha verimli yolculuklarda araçların ilerlemesi için gerekli olan itme kuvveti ve yakıt kullanımı da düşecektir.

Yeni bulgular Dünya'ya yakın nesnelerin ve gezegenimizi tehdit eden yapıların incelenmesinde de kullanılacaktır. Şimdilik kendi sistemimizin uzak uçlarını keşfetmemiz pek de yakın bir zamanda gerçekleşecek gibi gözükmüyor. Yine de kozmik yolculuğumuz için hızlı bir yol bulmak, bu çalışmaları önemli ölçüde ilereltecektir.

Uzay tamamen boşluk değil mi? Rotalar ne fark ettiriyor?

Genel olarak baktığımızda uzay sonsuz bir boşluk ve bu boşlukta hareket ederken çok fazla çevresel etmenle başa çıkmamız gerekmiyormuş gibi gözüküyor. Gerçekte ise durum daha farklı. Her cismin bir kütle çekimi var ve bu çekim, ilerlemeyi daha kolay ya da daha zor hale getirebiliyor. Örneğin Dünya'ya sürekli iri göktaşları düşmüyor olmasının sebebi, Jüpiter'in bir mıknatıs gibi bu cisimleri kendine çekmesi.

Yeni yörüngeler, gelecekte asteroidlerde yapılması muhtemel olan madencilik çalışmaları için de önemli rol oynayabilir. Uzay yolculuklarında maliyetlerin düşmesi ile birlikte daha farklı bir geleceğin kapısı da açılacaktır.