NASA, Hubble'la Çekilen Yeni Görüntüler Paylaştı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobuyla çekilen ve Caldwell kataloğuna eklenen yeni görüntüleri paylaştı. Uzay ajansı, 30 yeni görüntünün gökyüzünde kolayca tespit edilebileceğini söylüyor.

Nisan 1990'da Discovery uzay mekiğiyle Dünya çevresindeki yörüngesine taşınan Hubble Uzay Teleskobu, uzayda geçirdiği 30 yılı aşkın zamanda birçok etkileyici fotoğrafa imza attı. Uzun süredir insanlığın uzaydaki gözü olan teleskop, günümüzde hâlâ oldukça başarılı işlere imza atıyor ve bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor.

NASA ise bu yıl 30 yaşına basan Hubble Uzay Teleskobu'nun yeni yaşını kutlamak için göz kamaştırıcı gökadalar, ışıltılı yıldız kümeleri ve hayaletimsi bulutsuları içeren 30 yeni Hubble görüntüsü paylaştı. Görüntüler, amatör gökbilimciler tarafından tespit edilebilen uzay nesnelerinin bir listesi olan Caldwell kataloğuna eklendi.

Uzay ajansı tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada "Bu görüntüler, Hubble tarafından kariyeri boyunca çekildi ve bilimsel araştırma veya mühendislik testleri için kullanıldı ancak NASA, şimdiye kadar görüntüleri halka sunmak için tam olarak işlememişti" ifadelerine yer verildi. Dilerseniz gelin, bu görüntülere daha yakından göz atalım.

Hubble'ın yakaladığı görüntülerden bazıları:

NGC 40

Bu hayalet leke, Caldwell 2 olarak da bilinen gezegenimsi bulutsu NGC 40. NASA, fotoğraf hakkında "Bulutsunun yaşamının son aşamasına ulaşmış olan merkez yıldızından dışarıya doğru genişleyen bir gaz kabuğu" dedi.

Çift Küme

Perseus takımyıldızının Çift Kümesi, NGC 869 ve NGC 884 açık kümelerinden oluşuyor. 7.500 ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 869 ve NGC 884 kümelerinin her ikisi de çıplak gözle görülebilir.

Cüce gökada NGC 147

Katalogda 17. sırada yer alan bu görüntü, NGC 147 adlı cüce gökadasını gösteriyor. Kraliçe takımyıldızı yönünde yaklaşık olarak 2,58 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir cüce eliptik galaksi olan NGC 147'nin özellikle ışıkla kirlenmiş veya puslu gökyüzünde çıplak gözle tespit edilmesi biraz zor. Bu sevimli galaksiyi bulmak için karanlık bir alanda düzgün bir teleskopla gözlem yapmanız en sağlıklısı olacaktır.

NGC 185

Andromeda Galaksisi'nin bir uydusu olan NGC 185, cüce küremsi bir galaksi. NASA, pek çok cüce eliptik galaksiden farklı olarak genç yıldızlardan oluşan kümeleri içeren bu galaksiyi güçlü dürbünlerle tespit etmeyi öneriyor.

Sarmal gökada NGC 5005

Gökbilimciler, kataloğun 29. sırasında yer alan ve sevimli bir sarmal gökada olan NGC 5005'in kalbinde süper kütleli bir kara delik olduğunu düşünüyor. NASA, yaklaşık 40 milyon ışık yılı uzaklıkta konumlandığı tahmin edilen bu gökadayı bulmak için Canes Venatici takımyıldızına küçük bir teleskopla bakmak gerektiğini söyledi.

Bir başka sarmal gökada daha: NGC 4559

36. sırada yer alan NGC 4559, sarmal gökadanın ışıltılı bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Çekirdek ve bazı kolları bu Hubble görüntüsünde görünen gökadayı bulmak için orta boy bir teleskop işinizi görecektir.

NGC 5248 ve yıldız patlamaları

Sarmal galaksiler, uzayda en çok göze çarpan nesnelerdir ve NGC 5248 (Caldwell 45), bunun bir başka harika örneği. Etkin bir galaksi olan NGC 5248, Başak takımyıldızı yönünde yaklaşık 50 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Yakalanması zor galaksi: IC 1613

Meydan okumaya hazır mısınız? Öyleyse Balina takımyıldızında Caldwell 51 olarak da bilinen cüce gökada IC 1613'ü bulmaya çalışın. NASA, Caldwell 51'in fark edilmesi çok zor ve aynı zamanda yakalanması en zor Caldwell nesnelerinden biri olduğunu söylüyor. Orta büyüklükteki teleskoplarla bakıldığında bile gökyüzünde aşırı derecede soluk ve dağınık bir leke olarak görünüyor.

NGC 4697

Kataloğun 52. sırasında yer alan NGC 4697, Dünya'dan 40 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan eliptik bir gökadadır. NASA, gökadanın çekirdeğinin banliyölerde küçük bir teleskopla görünebileceğini söylüyor.

Küresel yıldız kümesi NGC 5694

Caldwell 66 olarak karşımıza çıkan küresel küme NGC 5694, Suyılanı takımyıldızı yönünde 114 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Onu tespit etmek için küçük bir teleskop yeterli olacaktır.

Caldwell kataloğunda 109 nesne var ve Hubble şu anda bunlardan 87'sinin resimlerini topladı. Katalogda yer alan diğer nesnelere göz atmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.