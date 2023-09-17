Evren harikulade bir düzene sahip ve bu düzenin beklenmedik en küçük bir hareketi, büyük felaketlerle sonuçlanabilir. Peki Güneş sistemine oldukça uzak bazı yıldızların, Güneş’e yaklaşıp yörüngesine girdiği durumda bizi nelerin beklediğini hiç düşündünüz mü?

Ortalama her 50.000 yılda bir herhangi bir yıldız, Güneş sisteminin yakınından geçer. Birçoğu masum bir ziyaret gerçekleştirir ancak bazıları öylesine yaklaşır ki onların bu hareketi endişe kaynağı haline gelir.

“Bir yıldız, Güneş’i ne denli etkileyebilir ki?” diyenlerdenseniz, gelin neler olabileceğine daha yakından bakalım.

Aslında Scholz adı verilen sönük bir kırmızı cüce yıldızı, binlerce yıl önce Güneş’in sınırlarına girip çoktan o bölgeyi istila etmişti.

Bu yıldızın Güneş'i ziyareti, yaklaşık 70.000 yıl önceydi ve Güneş’ten yalnızca 0,8 ışık yılı uzaklıktan geçti. Scholz yıldızı bu ziyaretini, sessiz sedasız dönüş yaparak sonlandırdı. Ancak atalarımızın onun soluk kırmızımsı ışığını, yıllar önce görmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Şimdilerde ise Gliese 710 isimli bir yıldız, Güneş'e doğru ilerleyişini sürdürmekte. Gliese 710, Güneş’in sahip olduğu kütlenin ortalama %60’ına sahip ve galaksi boyunca 52.000 km/sa hızla yol almaya devam ediyor.

Peki eğer bir gün Gliese 710, Güneş sistemine girerse neler olacak?

Herhangi bir yıldızın Güneş sistemine saldırdığı durumda başımıza neler geleceği, tamamen yıldızın boyutuna ve yörüngesine bağlıdır. Örneğin Scholz yıldızı, Oort bulutunun içinden geçerken Güneş sistemine, en yakın yıldızlardan biri olan Proxima Centauri’den beş kat daha fazla yaklaşmıştı.

Neyse ki şanslıydık ve Scholz, tüm bunlara rağmen kaos ortamı yaratacak bir etki yaratamadı. Scholz yıldızı yalnızca Güneş sistemindeki asteroit ve kuyruklu yıldızların yaklaşık %10’unun yörüngesini değiştirebildi. Ayrıca Gliese 710’un Güneş sistemi ile ilk temasını, 1,29 milyon yıl daha yapması planlanmıyor.

Biz düşünmeye devam edelim. Ya böyle bir şey tekrar gerçekleşirse?

Eğer Güneş'ten daha büyük bir yıldız Oort bulutuna girerse, geçtiği her gezegenin yörünge döngüsü bundan olumsuz bir biçimde etkilenecektir. Güneş sisteminin sahip olduğu alan bir hayli büyük olduğundan bu bozulmalar, elbette milyonlarca yıl içinde gerçekleşir.

Ancak o gün geldiğinde, ağır çekimde bir kaos yaşanacağı tahmin ediliyor. Bazı gezegenler çarpışma noktasına gelecek ve maalesef bu yaşanabilecekler arasında en kötü olanı değil.

Eğer Güneş sistemine girecek başıboş bir yıldız onu takip eden farklı gezegenlere sahip olsaydı, Güneş sistemindeki yıldız ve gezegenlerdeki yörüngeler birbirine girerdi.

Muhtemelen oldukça şiddetli çarpışmalar yaşanır ve gezegen yörüngelerini altüst eden bir dalgalanma etkisi meydana gelirdi. Tüm bunlara ek olarak Güneş sisteminin geçmişine bakıldığında, bir zamanlar Oort bulutuna 40.000 yıldızın girdiğine dair tahminler de var.

Fakat herhangi bir felaket yaşamadığımızı göz önünde bulundurursak, Güneş sistemine giren bu yıldızların zararsız ve yalnızca ziyaret için bu bölgeye uğradığı sonucuna varıp derin bir nefes almamız mümkün.