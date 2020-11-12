Güney Kore’de Bir Test Treni, Saatte 1000 km Hızla Ulaştı

Güney Kore’de yeni teknolojiler ile donatılan bir hızlı trenin aerodinamik testlerinde saatte 1000 kilometre hıza ulaştığı açıklandı. 1/17 boyutlarındaki test treninin 1/1'lik versiyonu 2022'te test edilecek.

Kore Demir Yolu Araştırma Enstitüsü (KRRI), ülkedeki demir yolları ve araçlarını geliştirmek adına yeni nesil teknolojileri deniyor. Düzenli olarak yapılan testlerin ardından, kamu kullanımına uygun olduğuna karar verilen modeller demir yollarına çıkıyor ya da ticarileşiyor.

BusinessKorea haber sitesinin aktardığı detaylara göre 11 Kasım 2020’de test edilen ve “hyper-tube” olarak bilinen yeni bir tren, saatte 1000 kilometrelik hız barajı aşmayı başardı. Bugüne dek bilinen en hızlı trenin saatte 600 kilometreye kadar ulaşabildiği düşünülürse, Hyper-tube’ün başarısı daha anlaşılabilir oluyor.

Saatte 1000 kilometrelik hız, neredeyse uluslararası uçuşlar ile eşdeğer:

Açıklanan detaylara göre enstitü tarafından geliştirilen 1/17 ölçülerindeki test modeli, dünyanın hava direnci en aza indirgenen hızlı tren konsepti. Elbette 1/1’lik gerçek ölçülerine ulaştığı zaman direnç göstermesi gereken hava miktarı, ağırlığı ve azami hızlanma süresinde değişiklik olabileceği söyleniyor.

Ayrıca Hyper-tube, test sırasında atmosfer basıncını 0,001 ATM’ye kadar kadar dengeleyebildi. Bugüne kadar bilinen diğer tüm trenlerde atmosfer basıncı 1 ATM’ye kadar düşürülülebilmişti. Yani bir başka deyişle Hyper-tube, sadece en hızlı tren konsepti değil, aynı zamanda en düşük basınca sahip tren konsepti unvanına da sahip oldu.

2022’de gerçek boyutlu versiyonları da test edilecek. En büyük rakip Elon Musk:

KRRI tarafından test aşamalarına ilişkin yayınlanan resmi bir görsel bulunmuyor. Ancak BusinessKorea’nın aktardığı bilgilere göre Hyper-tube treni, Elon Musk’un şehirlerarası trenlerine rakip olarak karşımıza çıkacak. Bu nedenle trenin 2022 yılında 1/1 oranında test edilmesi bekleniyor.

Elon Musk’ın hızlı trenlerinde ve diğer hyperloop'larda kullanılan sistemin temel bileşeni hava basıncı. Ancak Hyper-tube’ün temel bileşeni, dev mıknatıslar sayesinde oluşturulan manyetik itme kuvveti olarak karşımıza çıkıyor. 2020’li yıllar, demir yolu teknolojilerinde yeni rekorlar göreceğimiz kıtalararası bir rekabet dönemi olacak gibi görünüyor.