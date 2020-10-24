Bir metropolde ya da kırsal bölgelerde ulaşımın farklı zorlukları olur. Demiryolları ise bu zorluklar için ortak bir çözümdür. O yollarda ilerleyecek araçların, yani trenlerin en önemli özelliği de ne kadar hızlı ve güvenli olduklarıdır.

Dünyada en çok kullanılan kara ulaşım araçlarından biri olan trenlerin gelişen teknolojiye ayak uydurabildiğini biliyoruz. Ancak çoğu insan tren ile seyahat etmenin rahat olmadığını ve uzun sürdüğünü düşünür.

Metrolar, şehirler arası demiryolları ve kış ekspressleri... Trenlerin ulaşımdaki yeri hem yolcular hem de içinde bulunduğumuz dünyanın diğer dinamikleri için çok önemli. Ancak bu yazıda her şeyi göz ardı ediyor, sadece hız meselesine odaklanıyoruz. Dünyanın en hızlı trenleri listemizde, kullanıldıkları ülkeler, hızları ve sahip oldukları teknolojileri derledik.

Dünyanın en hızlı trenleri

SNCF TGV POS: 575 km/sa - Paris, Fransa

575 km/sa - Paris, Fransa CRH-380A: 486 km/sa - Çin

486 km/sa - Çin Shinkansen Series Trenleri: 443 km/sa - Japonya

443 km/sa - Japonya AVE-350 Talgo: 365 km/sa - Madrid

365 km/sa - Madrid KTX-Sancheon: 350 km/sa - Güney Kore

350 km/sa - Güney Kore THSR 700T: 336 km/sa - Tayvan

336 km/sa - Tayvan Train Eurostar: 335 km/sa - Londra

335 km/sa - Londra SNCF TGV Reseau: 320 km/sa - Fransa

320 km/sa - Fransa ETR 500: 300 km/sa - İtalya

300 km/sa - İtalya HSL 1: 300 km/sa - Brüksel

HSL 1: 300 km/sa - Brüksel

HSL 1, Paris ve Brüksel arasında seyahat eden bir hızlı tren. Tren 14 Aralık 1997’den beri faaliyette ve seyir hızı saatte maksimum 300 km. HSL 1’in hızı sayesinde 320 km mesafe olan Paris ve Brüksel arası 1 saat 22 dakikada kat ediliyor.

ETR 500 - 300 km/sa - İtalya

Elettro Treno Rapido 500 olarak isimlendirilen ve İtalya’da inşa edilen yüksek hızlı tren, ilk olarak Ferrovie dello Stato’nun himayesinde geliştirildi. Şimdi ise İtalya’nın demiryolu şirketi Trenitalia’ya ait olan tren saatte maksimum 300 km hıza kadar ulaşabiliyor.

SNCF TGV Reseau: 320 km/sa - Fransa

11.800 beygir gücünde olan TGV Reseau, Fransız Alsom şirketi tarafından üretildi. 1993 yılından beri kullanımda olan bu trenin maksimum hızı saatte 320 km olarak ölçüldü.

Train Eurostar: 335 km/sa - Londra

Londra, Paris ve Brüksel’i birbirine bağlayan tren Eurostar, aynı anda 750 yolcu taşıyabiliyor ve İngiliz Kanalı’nın altındaki tünelden geçerek hizmet veriyor. Trenin rekor hızı saatte 335 km iken, sabit seyir hızı maksimum 300 km/sa olarak belirlenmiştir.

THSR 700T: 336 km/sa - Tayvan

Tayvan demiryolu sistemine hizmet eden yüksek hızlı THSR 700T treni, Nippon Sharyo ve Hitachi ile birlikte Japon Kawasaki şirketi tarafından tasarlandı. Trenin rekor hızı saatte 336 km olarak kaydedildi. Ancak genellikle seferleri esnasında saatte maksimum 300 km hızla seyir halinde oluyor. 5 Ocak 2007’den beri kullanımda

KTX-Sancheon: 350 km/sa - Güney Kore

Hyundai Rotem şirketi tarafından Güney Kore’de inşa edilen bir yüksek hız tren. KTX Sancheon’un rekor hızı saatte 352 km’dir. Ancak güvenlik nedenleriyle maksimum seyir hızı saatte 305 km’ye düşürülmüştür.

AVE-350 Talgo: 365 km/sa - Madrid

İspanyol şirketi Talgo ile Kanadalı Bombardier şirketi tarafından tasarlanan yüksek hızlı tren, Madrid - Barcelona arasında hizmet vermek üzere kullanıma sunuldu. Trenin rekor hızı saatte 365 km hıza ulaşmıştır. Trenin alışılmayan gagaya benzeyen tasarımından dolayı İspanyolca’da ördek anlamına gelen “Pato” adı verildi.

Shinkansen Series Trenleri: 443 km/sa - Japonya

Shinkansen Series, toplamda 5 adet Japon Demiryolları grubu tarafından yönetilmekte. Bu grubun trenleri, başlangıçta ekonomik büyüme ve kalkınmaya yardımcı olmak; uzak Japon bölgeleri ile Tokyo arasında ulaşım sağlamak amacıyla tasarlandı. Birçok trenleri bulunan Shinkansen Series grubunun, Class 955 “300X” isimli treni 1996’da saatte 443 km hıza ulaştı ve o dönemin mutlak rekoru haline geldi.

CRH-380A: 486 km/sa - Çin

China South Locomotive ve Rolling Stock Corporation Limited şirketleri tarafından tasarlanan bu tren, 2010 yılından beri faaliyette. Çin’in en hızlı treni olarak bilinen bu tren saatte 350 km hızında seyir etmek için tasarlanmıştır. Ancak rekor hız denemesinde, saatte 486.1 km hıza ulaşabildiği görülmüştür. Trenin gücü 12.900 beygirdir.

SNCF TGV POS: 575 km/sa - Paris, Fransa

TGV Pos, 2006 yılından beri Paris - Lüksemburg - Strasbourg hattında hizmet veren Fransız yüksek hızlı treni. 3 Nisan 2007’de gazetecilerin kaydettiği verilere göre saatte 574.8 km hıza çıktığı görülüyor. Trenler için dünya hız rekorunun sahibi olan TGV POS, normal seferlerinde en fazla saatte 320 km hıza kadar çıkabiliyor.

İlk çıktıkları dönemlerde güvenilirlikleri tartışılan dünyanın en hızlı trenleri günümüzde, güvenlik standartlarının ve kullanımının arttığını görebiliyoruz. Özellikle Asya gibi kalabalık ve yüzölçümü büyük bölgelerde ulaşımı hızlandırmak amaçlı hızlı trenler kullanılıyor. Dünyanın en hızlı trenleri listemizde bulunan ve en çok ilginizi çeken tren hangisi oldu?