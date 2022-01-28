Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saatte 93.586 yeni vaka görüldüğünü açıkladı. Bu sayı, ülkemizde şu ana kadar bir günde en çok görülen vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık iki yıl önce hayatlarımıza giren COVID-19 pandemisi hız kesmeden etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı da tüm dünya genelinde vakaların artmasına ve insanların endişelenmesine sebebiyet veriyor. Uzmanlar da varyant sebebiyle oluşan hastaneye yatışların ve ölümlerin az olmasına rağmen aşıların önemine vurgu yapmayı sürdürüyor.

Bilindiği üzere bu varyant, ülkemizde de ortaya çıkmış ve korkuların artmasına yol açmıştı. Hatta varyant sebebiyle düşük seviyelerde seyreden vakalarda ciddi artışlar görülmüştü. Şimdi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte ülkemizde görülen vakalar ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Tüm zamanların en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda yeni vaka sayılarının yer aldığı günlük COVID-19 vaka tablosunu paylaştı. Tabloya göre Türkiye’de son 24 saatte 438.252 test gerçekleştirildi ve 93.586 yeni vaka kaydedildi. Buna ek olarak 210 vatandaşın hayatını kaybettiği de Koca tarafından paylaşılan tabloda yer aldı.

Son 24 saatte 93.586 vakanın görülmesi de Türkiye’de şu ana kadar bir günde en çok görülen vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca 85.503 vatandaşın iyileştiğini gösteren tabloda, 2.doz aşı oranının ülke genelinde %84,35 olduğu, 1. dozun ise %92.47 olduğu gözlemlendi.

“Virüs eski gücünde değil”



Omicron varyantı sebebiyle yeni bir vaka rekorunun kırılmasının ardından konuşan Koca, yaşanan vaka artışının bir endişe oluşturmaması gerektiğini vurguladı. Normal hayatın devam edeceğini vurgulayan Koca, birçok uzman gibi aşıların önemine de dikkat çekti.

Koca tarafından yapılan açıklamalarda, “Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı da ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var” ifadeleri kullanıldı.