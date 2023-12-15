Herkes tarafından bilinmeyen ancak işimize yarayacak bazı üst mahkeme kararlarını öğrenince mahkeme kapılarını aşındırabilir, telefonlarınıza sarılarak avukatınızı arayabilirsiniz.
İçeriği hazırlarken kaynakların yanı sıra Avukat Yıldırım Hacıoğlu’ndan da destek aldığımızı belirterek hukukun bilinmeyenler dünyasına giriş yapalım.
Instagram butik sayfalarında yazan “Değişim var, iade yok.” benzeri ifadeler hukuksuzdur. TKHK 48/4 maddesi gereği tüketici, internetten satın aldığı ürünü 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade edebilir.
İnternet dolandırıcılığı yoluyla bankadaki parası çekilen kişinin zararından banka sorumludur.
- Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
- Esas: 2017/4888
- Karar: 20219/2015
Kredi kartı ile internetten alınan ürün, müşteriye teslim edilmezse; banka, müşterinin kartına para iadesi yapmalıdır.
- Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
- Esas: 2016/1953
- Karar: 2017/2895
“Hahaha salak” şeklinde gönderilen mesaj, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğundan hakaret suçunu oluşturur.
- Yargıtay 4. Ceza Dairesi
- Esas: 2020/20273
- Karar: 2020/13343
Tabii ki bunun hakaret suçu sayılması için mesaj içeriğinin samimiyetten uzak olması gerekir. Mesajın önü ve arkasına bakılır. Yani arkadaşınız size “salak” dedi diye onun ceza almasına neden olamazsınız.
Trafik kazası sonucu aracında hasar oluşan kişi, ikame araç kiralamamış veya araç kiraladığına dair belgeyi sunmamış olsa dahi araç mahrumiyet bedelini talep edebilir.
- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
- Esas: 2021/26777
- Karar: 2022/11236
Satın alınan aracın çalıntı çıkması durumunda, kendine sunulan sahte belgelerin incelenmesinde gerekli özeni göstermeyen noterin de zararı tazmin sorumluluğu bulunmaktadır.
- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
- Esas: 2007/1527
- Karar: 2007/14638
“U dönüşü yapılamaz.” levhasına rağmen dönüş yapan ve kazaya sebebiyet veren sanık hakkında bilinçli taksir hükümleri uygulanır.
- Yargıtay 12. Ceza Dairesi
- Esas: 2019/6650
- Karar: 2020/4485
Trafikte bir aracı yakından takip ederek sıkıştıran, selektör yaparak taciz eden sürücü 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
- Yargıtay 12. Ceza Dairesi
- Esas: 2011/5602
- Karar: 2011/3661
Kadının eğitim hakkını engelleyen eş, boşanma davasında tam kusurludur.
- Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
- Esas: 2020/4728
- Karar: 2020/5981
Evli olan şahsın, internet ortamında bekar olduğunu belirtmesi boşanma sebebidir.
- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
- Esas: 2013/26881
- Karar: 2014/10367
Evlenmeden önce konut kredisiyle satın alınan konutun, evlilik tarihinden sonra ödenen taksit miktarları edinilmiş mal sayılır. Boşanma hâlinde mal paylaşımına konu edilir.
- Yargıtay 8. Hukuk Dairesi
- Esas: 2017/8450
- Karar: 2019/1633
Ortak konutun anahtarını ailesine vererek evin manevi bağımsızlığını ihlal eden eş, boşanma davasında ağır kusurludur.
- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
- Esas: 2020/2101
- Karar: 2020/3085
İş yerinde merdivenden düşen işçinin geçirdiği kaza, iş kazasıdır. İşçinin topuklu ayakkabı giymesi, iş kazası olduğu gerçeğini değiştirmez.
- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
- Esas: 2016/1912
- Karar: 2019/1235
Hafta tatilinde 10 dakika bile çalıştırılsanız işveren 1,5 günlük ücret vermek zorundadır.
- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
- Esas: 2016/6143
- Karar: 2019/18054
İşçi kabul etmediği sürece mesai kontrolü için parmak izi alınamaz.
- Danıştay 5. Daire
- Esas: 2013/5342
- Karar: 2013/9525
İş sözleşmesinde işçinin imzasının olmadığı sayfalardaki hükümler işçiyi bağlamaz.
- Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
- Esas: 2015/6404
- Karar: 2016/3813
Açık kalan kanalizasyon kapağı nedeniyle vatandaşın aracında meydana gelen arızalardan idare sorumludur.
- Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
- Esas: 2018/4210
- Karar: 2020/4644
Balkon ve banyosundan alt kat komşusuna su sızan ama tamirini yaptırmayan üst komşunun, alt kattaki komşusuna tazminat ödemesi ve akan yerleri tamir ettirmesi gerekir.
- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
- Esas: 2019/1851
- Karar: 2020/581
Ev sahibi yerine imza atılarak elektrik, su idarelerine abone olunması özel belgede sahtecilik suçunu oluşturur.
- Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
- Esas: 2016/11975
- Karar: 2018/4841
Ev sahibi, kira alacağı sebebiyle kiracının suyunu kesemez. Kesmesi manevi tazminat ödemesini gerektirir.
- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
- Esas: 2014/5018
- Karar: 2015/1060
Kiracının tahliye taahhüdünü boş olarak (beyaza imza) verdiği ve üzerinin sonradan doldurulduğu iddiası dinlenmez, belgeyi imzalamakla boş olan kısmın ne şekilde doldurulacağını peşinen kabul etmiş sayılır.
- Yargıtay 6. Hukuk Dairesi
- Esas: 2009/12238
- Karar: 2010/2452
Bebeğin down sendromlu doğmasında doktorun teşhis ve takip sorumluluğunu ihlal ettiği durumlarda tazminat yükümlülüğü doğar.
- Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
- Esas: 2020/7340
- Karar: 2020/6970
Lazer operasyon sonucunda yanık oluşması hâlinde, mağdur lehine manevi tazminata hükmedilir.
- Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
- Esas: 2014/19681
- Karar: 2015/15751
Kanun olsa bile son sözü, yargıtay ve diğer üst mahkemelerin söylediğini de not olarak düşelim.
Sizin de yaşayarak öğrendiğiniz üst mahkeme kararları varsa yorumlara bekliyoruz.
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