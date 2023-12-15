Hayatımızın her anını etkileyen birçok kanun var ancak bazıları öyle gizli ve gözden kaçan düzenlemelerle dolu ki pek çok kimse bunları bilmeyebilir. Bu bilinmeyen hukuki incelikleri öğrenerek günlük hayatımızda avantajlı konuma geçebilir, kendinizi korumaya alabilirsiniz.

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