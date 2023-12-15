“Hahah Salak” Yazmak Aslında Hakaret Suçu! İşte Günlük Hayatınızda İşinize Yarayacak Bazı Önemli Mahkeme Kararları

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Hayatımızın her anını etkileyen birçok kanun var ancak bazıları öyle gizli ve gözden kaçan düzenlemelerle dolu ki pek çok kimse bunları bilmeyebilir. Bu bilinmeyen hukuki incelikleri öğrenerek günlük hayatımızda avantajlı konuma geçebilir, kendinizi korumaya alabilirsiniz.

Herkes tarafından bilinmeyen ancak işimize yarayacak bazı üst mahkeme kararlarını öğrenince mahkeme kapılarını aşındırabilir, telefonlarınıza sarılarak avukatınızı arayabilirsiniz.

İçeriği hazırlarken kaynakların yanı sıra Avukat Yıldırım Hacıoğlu’ndan da destek aldığımızı belirterek hukukun bilinmeyenler dünyasına giriş yapalım.

Instagram butik sayfalarında yazan “Değişim var, iade yok.” benzeri ifadeler hukuksuzdur. TKHK 48/4 maddesi gereği tüketici, internetten satın aldığı ürünü 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin iade edebilir.

Değişim var, iade yok.
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İnternet dolandırıcılığı yoluyla bankadaki parası çekilen kişinin zararından banka sorumludur.

İnternet dolandırıcılığı

  • Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
  • Esas: 2017/4888
  • Karar: 20219/2015

Kredi kartı ile internetten alınan ürün, müşteriye teslim edilmezse; banka, müşterinin kartına para iadesi yapmalıdır.

online alışveriş

  • Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
  • Esas: 2016/1953
  • Karar: 2017/2895

“Hahaha salak” şeklinde gönderilen mesaj, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğundan hakaret suçunu oluşturur.

hakaret suçu

  • Yargıtay 4. Ceza Dairesi
  • Esas: 2020/20273
  • Karar: 2020/13343

Tabii ki bunun hakaret suçu sayılması için mesaj içeriğinin samimiyetten uzak olması gerekir. Mesajın önü ve arkasına bakılır. Yani arkadaşınız size “salak” dedi diye onun ceza almasına neden olamazsınız.

Trafik kazası sonucu aracında hasar oluşan kişi, ikame araç kiralamamış veya araç kiraladığına dair belgeyi sunmamış olsa dahi araç mahrumiyet bedelini talep edebilir.

araç mahrumiyet bedeli

  • Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
  • Esas: 2021/26777
  • Karar: 2022/11236

Satın alınan aracın çalıntı çıkması durumunda, kendine sunulan sahte belgelerin incelenmesinde gerekli özeni göstermeyen noterin de zararı tazmin sorumluluğu bulunmaktadır.

noter çalıntı araç

  • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
  • Esas: 2007/1527
  • Karar: 2007/14638

“U dönüşü yapılamaz.” levhasına rağmen dönüş yapan ve kazaya sebebiyet veren sanık hakkında bilinçli taksir hükümleri uygulanır.

U dönüşü yapılamaz

  • Yargıtay 12. Ceza Dairesi
  • Esas: 2019/6650
  • Karar: 2020/4485

Trafikte bir aracı yakından takip ederek sıkıştıran, selektör yaparak taciz eden sürücü 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  • Yargıtay 12. Ceza Dairesi
  • Esas: 2011/5602
  • Karar: 2011/3661

Kadının eğitim hakkını engelleyen eş, boşanma davasında tam kusurludur.

kadın eğitim hakkı

  • Yargıtay 18. Hukuk Dairesi
  • Esas: 2020/4728
  • Karar: 2020/5981

Evli olan şahsın, internet ortamında bekar olduğunu belirtmesi boşanma sebebidir.

sahte profil

  • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
  • Esas: 2013/26881
  • Karar: 2014/10367

Evlenmeden önce konut kredisiyle satın alınan konutun, evlilik tarihinden sonra ödenen taksit miktarları edinilmiş mal sayılır. Boşanma hâlinde mal paylaşımına konu edilir.

mal paylaşımı

  • Yargıtay 8. Hukuk Dairesi
  • Esas: 2017/8450
  • Karar: 2019/1633

Ortak konutun anahtarını ailesine vererek evin manevi bağımsızlığını ihlal eden eş, boşanma davasında ağır kusurludur.

boşanma davası

  • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
  • Esas: 2020/2101
  • Karar: 2020/3085

İş yerinde merdivenden düşen işçinin geçirdiği kaza, iş kazasıdır. İşçinin topuklu ayakkabı giymesi, iş kazası olduğu gerçeğini değiştirmez.

iş kazası

  • Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
  • Esas: 2016/1912
  • Karar: 2019/1235

Hafta tatilinde 10 dakika bile çalıştırılsanız işveren 1,5 günlük ücret vermek zorundadır.

mesai ücreti

  • Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
  • Esas: 2016/6143
  • Karar: 2019/18054

İşçi kabul etmediği sürece mesai kontrolü için parmak izi alınamaz.

iş yeri parmak izi

  • Danıştay 5. Daire
  • Esas: 2013/5342
  • Karar: 2013/9525

İş sözleşmesinde işçinin imzasının olmadığı sayfalardaki hükümler işçiyi bağlamaz.

İş sözleşmesi

  • Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
  • Esas: 2015/6404
  • Karar: 2016/3813

Açık kalan kanalizasyon kapağı nedeniyle vatandaşın aracında meydana gelen arızalardan idare sorumludur.

  • Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
  • Esas: 2018/4210
  • Karar: 2020/4644

Balkon ve banyosundan alt kat komşusuna su sızan ama tamirini yaptırmayan üst komşunun, alt kattaki komşusuna tazminat ödemesi ve akan yerleri tamir ettirmesi gerekir.

komşudan su sızıntısı

  • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
  • Esas: 2019/1851
  • Karar: 2020/581

Ev sahibi yerine imza atılarak elektrik, su idarelerine abone olunması özel belgede sahtecilik suçunu oluşturur.

belgede sahtecilik

  • Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
  • Esas: 2016/11975
  • Karar: 2018/4841

Ev sahibi, kira alacağı sebebiyle kiracının suyunu kesemez. Kesmesi manevi tazminat ödemesini gerektirir.

su kesintisi

  • Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
  • Esas: 2014/5018
  • Karar: 2015/1060

Kiracının tahliye taahhüdünü boş olarak (beyaza imza) verdiği ve üzerinin sonradan doldurulduğu iddiası dinlenmez, belgeyi imzalamakla boş olan kısmın ne şekilde doldurulacağını peşinen kabul etmiş sayılır.

taahhüt imzalamak

  • Yargıtay 6. Hukuk Dairesi
  • Esas: 2009/12238
  • Karar: 2010/2452

Bebeğin down sendromlu doğmasında doktorun teşhis ve takip sorumluluğunu ihlal ettiği durumlarda tazminat yükümlülüğü doğar.

down sendromlu doğum

  • Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
  • Esas: 2020/7340
  • Karar: 2020/6970

Lazer operasyon sonucunda yanık oluşması hâlinde, mağdur lehine manevi tazminata hükmedilir.

Lazer operasyon yanığı

  • Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
  • Esas: 2014/19681
  • Karar: 2015/15751

Kanun olsa bile son sözü, yargıtay ve diğer üst mahkemelerin söylediğini de not olarak düşelim.

Sizin de yaşayarak öğrendiğiniz üst mahkeme kararları varsa yorumlara bekliyoruz.

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