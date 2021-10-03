Fake Hesapla Birini İşletmek Suç mu? Bu ve Bunun Gibi Pek Çok Hukuki Konuda Merak Ettiklerinizi Açıklıyoruz

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Suç olduğunu bilmeden bir suç işlediğinizde "Yasadan haberim yoktu." demek sizi kurtarmayacaktır. Özellikle de teknolojiyle alakalı olan birtakım suçlar konusunda bilgi eksiklikleri söz konusu.

Başkasının fotoğraflarını ekran görüntüsü alarak depolamak, iznini almadan numarasını başkasına vermek, hakaret içeren bir tweet'i RT etmek ve dahası... Bunlar gibi eylemleri çok sayıda kişi yapıyor fakat aslında birer suç unsuru olduklarından bihaberler.

İçeriği okuduktan sonra bundan sonra hem daha dikkatli olacaksınız hem de size karşı işlenen suçlar konusunda fikir sahibi olacaksınız. Bahsedeceğimiz bu hukuki bilgiler bir gün işinize yarayabilir. İşte onlardan bazıları:

Ekran görüntüsü alarak bir başkasının belge ya da resimlerini depolamak kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu oluşturur ve cezası 1 ila 3 yıl hapis cezasıdır.

ekran görüntüsü suç

TCK m. 135

İzni olmadan birinin telefon numarasını başkasına vermek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu oluşturur.

birinin telefonunu başkasına vermek

Yargıtay 12. Ceza Dairesi
2014/607 E. 2014/16665 K.

Telefon, internet, vb. 1 yıldan uzun abonelik sözleşmelerinden caymanız halinde herhangi bir ceza ödenmez.

cayma bedeli

1 yıldan uzun taahhüt süreli sözleşmelerde TKHK 52/4 gereği tüketici dilediği zaman, gerekçe göstermeden sözleşmesini iptal edebilir ve herhangi bir ceza ödemez.

Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek, götürülmesini sağlamak zorundadır.

hayvanları koruma kanunu

Hayvanları Koruma Kanunu m.21

Bağış adı altında öğrencilerden toplanan aidatlar hukuka aykırı olup ödenmediği takdirde öğrenciye uygulanan yaptırımlar da hukuksuzdur.

okul bağış

Otomobildeki cam filmi, görüşü engellemiyorsa idari yaptırım uygulanamaz.

cam filmi

Yargıtay 19. Ceza Dairesi
2016/376 E. 2016/20120 K.

Öğretmen, teneffüs zili çaldıktan sonra öğrencileri sınıfta ceza olarak tutamaz.

öğretmen ceza

Taksiciler kısa mesafe bahanesiyle yolcu reddedemezler. Kısa mesafe yolcu almadığı tespit edilen taksiciler için 2.265 TL idari para cezası kesilmektedir.

taksi kısa mesafe

Hakaret içeren sosyal medya paylaşımını beğenmek hakaret suçunu oluşturmaz. Hakaret içeren tweet'in "retweet edilmesi" hakaret suçunu oluşturur. Profilinize "retweet'ler onay anlamına gelmez" yazmanız da kurtaramayabilir.

retweet hakaret

Yargıtay 5. Ceza Dairesi
2013/5598E

Yargıtay 18. Ceza Dairesi
2015/10377 E. 2015/12777 K.

Sosyal medyadan fake hesapla eşini işletmek, eşi aleyhinde delil yaratmaya çalışmak boşanma sebebidir.

fake hesapla işletmek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2015/13454 E. 2016/4141 K.

AVM'de veya AVM otoparkında bir kimsenin eşyasının yok olması, zarar görmesi ve çalınması halinde AVM işletmesi sorumludur. Her ne kadar "Çalınan Maldan Biz Sorumlu Değiliz" gibi ilanda bulunsa dahi sorumluluktan kurtulamaz.

avm kaybolan eşya

Cinsel içerikli sitelere girmek boşanma davalarında ağır kusurdur.

porno izlemek

Öğretmenin öğrenciyi herhangi bir sebeple dersten atması "eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçunu oluşturur.

dersten atılmak

Sipariş edilmeyen bir ürünün gönderilmesi durumunda tüketicinin, malı iade etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

kargo iade suç

TKHK m. 7

Sahibinden izinsiz alınan ve ehliyetsiz kişinin kontrolünde olan araç için aracın sahibine ceza kesilemez.

izinsiz alınan araç kaza

Yargıtay 19. Ceza Dairesi
2019/18946 E. 2020/8274 K.

Sosyal medyada yer alan, sevgiliyken beraber çekilen fotoğrafların ayrıldıktan sonra mağdurun istemesine rağmen sanığın silmemesi, kişisel verileri hukuka aykırı verme suçunu oluşturur.

sevgili fotoğrafları sosyal medya

GSM operatörleri kota aşımı halinde tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde GSM operatörünün sorumluluğu doğacaktır. 

kota aşımı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi
2014/20558 E. 2015/16478 K.

Banka şubesinde para yatırmak için bekleyen kişinin çalınan parasından "banka sorumludur". 

atm önünde soyulmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2015/10105 E. 2016/901 K.

Mail, WhatsApp, Facebook gibi elektronik ortamlarda yapılan yazışmalar belge ve delil niteliğindedir. 

yazışma sosyal medya

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
2017/1014 E. 2020/4488 K. 10.06.2020 T.

Bilgisayar günümüz koşullarında lüzumlu bir ev eşyası olduğu için haczedilemez. 

bilgisayar haciz

Yargıtay 12. HD 2012/27279 E. 2013/11536 K.

Hukuka aykırı olarak elde edilen gizli ses kayıtları ceza ve özel hukuk yargılamalarında delil olarak kullanılamaz.

izinsiz ses kaydı

Ayrıca "Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması" kapsamında suç unsuru olarak değerlendirilir. Ancak bazı istisnai durumlarda bu ses kayıtları hukuka uygun delil olarak kabul edilmektedir.

Facebook üzerinden küfür içerikli mesajlar gönderen kişi ile birlikte Wi-Fi şifresini ona veren hat sahibi de manevi tazminattan sorumludur.

facebook küfür

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