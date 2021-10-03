Suç olduğunu bilmeden bir suç işlediğinizde "Yasadan haberim yoktu." demek sizi kurtarmayacaktır. Özellikle de teknolojiyle alakalı olan birtakım suçlar konusunda bilgi eksiklikleri söz konusu.

Başkasının fotoğraflarını ekran görüntüsü alarak depolamak, iznini almadan numarasını başkasına vermek, hakaret içeren bir tweet'i RT etmek ve dahası... Bunlar gibi eylemleri çok sayıda kişi yapıyor fakat aslında birer suç unsuru olduklarından bihaberler.

İçeriği okuduktan sonra bundan sonra hem daha dikkatli olacaksınız hem de size karşı işlenen suçlar konusunda fikir sahibi olacaksınız. Bahsedeceğimiz bu hukuki bilgiler bir gün işinize yarayabilir. İşte onlardan bazıları:

Ekran görüntüsü alarak bir başkasının belge ya da resimlerini depolamak kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu oluşturur ve cezası 1 ila 3 yıl hapis cezasıdır.

TCK m. 135

İzni olmadan birinin telefon numarasını başkasına vermek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu oluşturur.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi

2014/607 E. 2014/16665 K.

Telefon, internet, vb. 1 yıldan uzun abonelik sözleşmelerinden caymanız halinde herhangi bir ceza ödenmez.

1 yıldan uzun taahhüt süreli sözleşmelerde TKHK 52/4 gereği tüketici dilediği zaman, gerekçe göstermeden sözleşmesini iptal edebilir ve herhangi bir ceza ödemez.

Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek, götürülmesini sağlamak zorundadır.

Hayvanları Koruma Kanunu m.21

Bağış adı altında öğrencilerden toplanan aidatlar hukuka aykırı olup ödenmediği takdirde öğrenciye uygulanan yaptırımlar da hukuksuzdur.

Otomobildeki cam filmi, görüşü engellemiyorsa idari yaptırım uygulanamaz.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi

2016/376 E. 2016/20120 K.

Öğretmen, teneffüs zili çaldıktan sonra öğrencileri sınıfta ceza olarak tutamaz.

Taksiciler kısa mesafe bahanesiyle yolcu reddedemezler. Kısa mesafe yolcu almadığı tespit edilen taksiciler için 2.265 TL idari para cezası kesilmektedir.

Hakaret içeren sosyal medya paylaşımını beğenmek hakaret suçunu oluşturmaz. Hakaret içeren tweet'in "retweet edilmesi" hakaret suçunu oluşturur. Profilinize "retweet'ler onay anlamına gelmez" yazmanız da kurtaramayabilir.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi

2013/5598E

Yargıtay 18. Ceza Dairesi

2015/10377 E. 2015/12777 K.

Sosyal medyadan fake hesapla eşini işletmek, eşi aleyhinde delil yaratmaya çalışmak boşanma sebebidir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

2015/13454 E. 2016/4141 K.

AVM'de veya AVM otoparkında bir kimsenin eşyasının yok olması, zarar görmesi ve çalınması halinde AVM işletmesi sorumludur. Her ne kadar "Çalınan Maldan Biz Sorumlu Değiliz" gibi ilanda bulunsa dahi sorumluluktan kurtulamaz.

Cinsel içerikli sitelere girmek boşanma davalarında ağır kusurdur.

Öğretmenin öğrenciyi herhangi bir sebeple dersten atması "eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçunu oluşturur.

Sipariş edilmeyen bir ürünün gönderilmesi durumunda tüketicinin, malı iade etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

TKHK m. 7

Sahibinden izinsiz alınan ve ehliyetsiz kişinin kontrolünde olan araç için aracın sahibine ceza kesilemez.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi

2019/18946 E. 2020/8274 K.

Sosyal medyada yer alan, sevgiliyken beraber çekilen fotoğrafların ayrıldıktan sonra mağdurun istemesine rağmen sanığın silmemesi, kişisel verileri hukuka aykırı verme suçunu oluşturur.

GSM operatörleri kota aşımı halinde tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde GSM operatörünün sorumluluğu doğacaktır.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

2014/20558 E. 2015/16478 K.

Banka şubesinde para yatırmak için bekleyen kişinin çalınan parasından "banka sorumludur".

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

2015/10105 E. 2016/901 K.

Mail, WhatsApp, Facebook gibi elektronik ortamlarda yapılan yazışmalar belge ve delil niteliğindedir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi

2017/1014 E. 2020/4488 K. 10.06.2020 T.

Bilgisayar günümüz koşullarında lüzumlu bir ev eşyası olduğu için haczedilemez.

Yargıtay 12. HD 2012/27279 E. 2013/11536 K.

Hukuka aykırı olarak elde edilen gizli ses kayıtları ceza ve özel hukuk yargılamalarında delil olarak kullanılamaz.

Ayrıca "Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması" kapsamında suç unsuru olarak değerlendirilir. Ancak bazı istisnai durumlarda bu ses kayıtları hukuka uygun delil olarak kabul edilmektedir.

Facebook üzerinden küfür içerikli mesajlar gönderen kişi ile birlikte Wi-Fi şifresini ona veren hat sahibi de manevi tazminattan sorumludur.

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