Amazon'da indirimli fiyatı ile satışa sunulan Jabra Elite 8 Active kablosuz kulaklık özellikleri ve kullanıcı yorumlarıyla burada!

Jabra Elite 8 Active Kablosuz Kulaklık, Amazon'da Günün Fırsatı olarak indirimli fiyatı ile satılıyor. Fırsat ürünleri arasında yer alan bu ürüne indirimli fiyatı ile sahip olmak için, henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.

Dayanıklılığının yanında önemli pek çok özelliği ile karşımıza çıkan bu kulaklığın bütün özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını sizler için bir araya getirdik.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Rüzgarı sıfırlayan HearThrough teknolojisi; hareket hâlindeyken rüzgar gürültüsünü azaltıp, daha temiz ve net bir ses sunuyor.

Rüzgardan ve diğer gerçek zamanlı durumlardan kaynaklanan istenmeyen sesleri filtreleyerek uyum sağlayan Hibrit Aktif Gürültü Önleme özelliği; gelişmiş performansa sahip yepyeni bir yonga seti ile karşımıza çıkıyor. Bu seviyedeki bir gürültü önleme özelliğine sahip olan Jabra Elite 8 Active sayesinde doğayla iç içe bir koşuya çıkabilir veya herhangi bir dikkat dağıtıcı unsur olmadan telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz.

Jabra Elite 8 Active; IP68 sertifikasına sahip olup, hem suya hem de toza karşı oldukça dirençli. Terlemeye ve yağmura karşı dayanıklılığı, kulaklığın spor aktivitelerinde güvenle kullanılabilmesini sağlıyor. Ayrıca güncellenen Jabra ShakeGrip™ sayesinde, düşmelere ve darbelere karşı da yüksek bir dayanıklılık sunuyor.

Sesi doğrudan kulağınızın içinde duymaktansa sesler sanki dışarıdan geliyormuş hissi yaratan uzamsal ses özelliği sayesinde kulaklıktan duyduklarınız daha gerçekçi hâle gelir.

Özenle konumlandırılmış olan 6 mikrofonu ile karşımıza çıkan Jabra Elite 8 Active, arka plan gürültüsü ile konuşma sırasındaki sesinizi akıllıca ayırt eder. Tüm aramalarınızı hareket hâlindeyken bile tamamen duyulur hâle getirir.

Tek şarjla 8 saate kadar kullanım süresi sunabilen bu kulaklık, şarj kutusuyla birlikte toplamda 32 saatlik bir kullanım süresi vaat ediyor. Böylece uzun seyahatler ve yoğun günler için kullanışlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Kulaklığınızı akıllı satlerinize bağlayıp yanınızada telefon almadan da müzik dinlemenize yardımcı olan bu ürün, kesintisiz bir bağlantı imkanı sunuyor.

Jabra Elite 8 Active Kablosuz Kulaklığın üzerinde bulunan dokunmatik kontroller ile müzik çalma, arama yanıtlama ve ses seviyesini ayarlama gibi işlemler kolaylıkla yapılabilir. Ayrıca sesli asistan desteği sayesinde de, akıllı telefonunuzdaki kişisel asistana erişim sağlayabilirsiniz.

Genel Özellikler

Sürücü Çapı: 6 mm

Bluetooth Standardı: 5.3

Aktif Gürültü Önleme (ANC)

Çağrı Gürültü Engelleme (ENC)

Mikrofon Frekansı (Düşük)100 Hz

Mikrofon Frekansı (Yüksek)8 kHz

Ses Frekansı (Düşük): 20 Hz

Ses Frekansı (Yüksek): 20 kHz

Ağırlık: 10 g

Hızlı Şarj Süresi: 5 dk

Hızlı Şarj Kullanım Süresi: 1 saat

Yakınlık Sensörü

Sesli Asistan Desteği

Tasarımı, ses kalitesi, uzun batarya ömrü ve dayanıklılığı ile kullananlar tarafından beğeni toplayan Jabra Elite 8 Active; spor ve aktif yaşam tarzına sahip olanlar için ideal bir seçenek olabilir. Eğer siz de hem spor yaparken hem de günlük hayatınızda kaliteli bir ses deneyimi arıyorsanız, Jabra Elite 8 Active’i değerlendirmeye alabilirsiniz.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

İndirimde olan bütün kulaklık seçeneklerine göz atmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Kullanıcı Yorumları:

Sizin için diğer önerilerimiz;