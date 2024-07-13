Aracınızla daha rahat yolculuk yapmak veya kendinizi daha güvende tutmak istiyorsanız bu ürünler size yardımcı olacak.

Günümüzde teknolojiyle iç içe yaşayan sürücüler için araç içi aksesuar ve elektronikler, sadece bir konfor unsurundan çok daha fazlasını ifade ediyor. İnternetin favorisi haline gelmiş bu ürünler pratik ve yenilikçi çözümler sunuyor. Biz de güvenlik ve konfor açısından ihtiyaç duyabileceğiniz ürünlerden bazılarını sizler için inceledik. Gelin bu araç içi aksesuar ve elektroniklere birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Okunaklı fosforlu yapısı ile gece bile rahatça görünebilen araç numaratörü, ister yapıştırarak ister torpido üstüne koyarak kullanılabilir.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Aracınızın kablolu Apple CarPlay özelliğini kablosuza dönüştüren OTTOCAST Kablosuz CarPlay Adaptörü, piyasadaki en hızlı ve stabil çalışan cihazlardan biri.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Uzun yolculuklar yapan biriyseniz sizin için gayet ideal bir ürün olacak Mistaha Araba Güç Çevirici, 200 watt'a kadar olan tüm cihazlarda etkili.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Güçlü bir yapıştırıcıya sahip olması sebebiyle dayanıklılığı fazla olan Att-39 Otomatik Klipsli Araba Telefon Tutucu, her ağırlıktaki telefonu rahatlıkla taşıyabilir.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Özellikle geniş ailelerin tercihi olan, arka koltukta da telefon ya da tablet koyabileceğiniz Baseus Backseat Arka Koltuk Telefon Tutucu, 4,7 inç ile 12,9 inç aralığındaki tüm cihazlarla uyumlu.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Aracınızdayken aynı anda iki cihazı şarj etmek için kullanılan Baseus Golden Contactor Pro Araç Şarjı, hızlı şarj edebilme özelliği ile çok işinize yarayabilir.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üstün gece görüşü sayesinde tüm gün boyunca net bir şekilde kayıt alabilen Redtiger Araç İçi Kamerası, ultra geniş F1,5 diyafram açıklığına ve 6 katmana sahip optik bir lense sahip.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bluetooth 5.3 bağlantısı sayesinde gecikmesiz ses iletimi sağlayan bu adaptör, tüm cihazlarla uyumlu. Kullanışlı tasarımı ile beğeni toplayan Ugreen Araç İçi Adaptör, çok işlevli tuşu sayesinde kolayca aramalarınızı cevaplamanıza olanak sağlar.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9,3 inç boyutuyla taşınabilir bir mp5 oynatıcı olarak karşımı çıkan bu ürün; müzik çalma, navigasyon, telefon görüşmesi gibi bir çok işleve sahip. Dokunmatik ekranı ile kontrol edebileceğiniz Cankypu Taşınabilir Araba MP5 Oynatıcısı, fiyat performans ürünü olarak değerlendirilen cihazlar arasında.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Aracında bluetooth olmayanların tercih ettiği bir ürün olan Mcdodo CA-8700 Bluetooth Receiver Araç Kiti, sizi kablolarla uğraşmaktan kurtaracak.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sizin için diğer önerilerimiz;