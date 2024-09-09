Bugün başlayan ve 15 Eylül'e kadar devam edecek olan Büyük Eylül İndirimleri'nde pek çok markada ve kategoride özel fırsatlar sizleri bekliyor. Siz de bu indirimlerden yararlanmak istiyorsanız, buraya tıklayarak birbirinden farklı ürünlerdeki fırsatları görebilirsiniz.
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İşte Büyük Eylül İndirimleri kapsamında öne çıkan bazı fırsatlar ve kategoriler:
Beyaz Eşya Çeyiz Setlerinde Sepette %10 Net indirim
Seçili Televizyonlarda Sepette Net %10 indirim
Bluetooth Hoparlörde Sepette %10 Net İndirim
Seçili Intel İşlemcili Laptoplarda Sepette %5 İndirim
Braun Ürünlerinde Sepette %10 İndirim
Ofis ve Oyuncu Koltuklarında Sepette %10 İndirim
Stanley Termoslarda Sepette %20'ye Varan İndirimler
Bosch ve Dremel Markalı Ürünlerde %15 İndirim
Akıllı Saat ve Bilekliklerde Aranan Fırsatlar
Sevebileceğinizi düşündüğümüz bazı indirimli ürünler ise şöyle:
- Samsung 55Q60C 55" 138 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart QLED TV
- JBL Go 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
- Samsung HW-C400 2.0 Kanal 20 W Soundbar
- Braun Series 3 MGK3440 8’i 1 Arada Erkek Bakım Kiti
- Kiwi Ksı 6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü
- Spigen 45W USB-C Hızlı Şarj Aleti
- Samsung Odyssey G3 180 Hz Oyuncu Monitörü
- Huawei Matebook D16 2024 Intel Core i5 12450H 16GB 512GB SSD Windows 11 Home 16" IPS Taşınabilir Bilgisayar
- Sony Playstation 5 Dualsense
- MSI VIGOR GK30 Gaming Klavye & Mouse Set
- MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Slim 12GB GDDR6X 192Bit DX12 Ekran Kartı
- Einhell Te-Cd 18/2-Li Solo Vidalama
- xDrive Xdrive 15'li Profesyonel Oyuncu Koltuğu
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro Bluetooth Kulaklık
- Huawei Watch Fit 3
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