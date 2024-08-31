Çocukların hem eğlenip hem de daha güvenli zaman geçirmelerine yardımcı olacak en iyi çocuk akıllı saatlerini inceledik.

Teknoloji; günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelirken, çocuklar da bu dijital dünyada bir çok ürünle tanışıyorlar. Çocukların teknolojiye adım atarken aynı zamanda güvenliklerinin sağlanmasını da amaçlayan ürünlerin başında ise akıllı saatler geliyor. Genellikle ebeveynler tarafından oldukça ilgi gören bu saatler, çocuğunuzla sürekli iletişim halinde kalabilmenize imkan tanıyor.

Çocuklar için alınabilecek en faydalı teknolojik ürünlerden olan çocuk akıllı saatleri, özellikle sahip oldukları GPS özelliği ile ailelerin ve çocukların daha güvenli olmasına yardımcı oluyor. Piyasada bu kadar seçenek varken ''En iyi akıllı çocuk saat markası hangisi?'' sorusu bu konuda en çok merak edilen sorulardan biri. Biz de sizler için piyasada kullananlar tarafından tavsiye edilen, en iyi akıllı çocuk saatlerini sizin için bir araya getirdik. Çocuklar için hem eğlenceli hem de güvenli olan bu saatlere gelin hep birlikte bakalım.

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Ürünler;

Ekran Boyutu: 1.4 inç

Ekran Teknolojisi: IPS

Ekran Çözünürlüğü: 240x240 piksel

Bellek (RAM): 512 MB

Dahili Depolama: 4 GB

Kamera Çözünürlüğü: 0.3 MP

Batarya Kapasitesi: 700 mAh

Hem eğlenceli hem de güvenli bir teknoloji sunarak çocukların ve ebeveynlerin ilgisini çeken Dijikid 4.5G Akıllı Çocuk Saati; adımsayar, GPS izleme ve uyku takibi gibi başlıca özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Yüksek hızlı internet bağlantısı sayesinde sürekli olarak iletişimde kalmanızı sağlayan bu ürün, çocukların ilgisini çekebilecek çeşitli eğlenceli uygulamalar ve oyunlar da sunuyor. Çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklığının yanında su geçirmeme özelliği de bulunuyor.

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Ekran Boyutu: 1.54 inç

Ekran Çözünürlüğü: 240x240 piksel

Kamera Çözünürlüğü: 2 MP

Ağırlık: 55 g

Batarya Kapasitesi: 850 mAh

Bellek (RAM): 512 MB

Dahili Depolama: 4 GB

Çocuklar için tasarlanmış kapsamlı özelliklere sahip bir cihaz olarak öne çıkan TCL Movetime MT42X Akıllı Çocuk Saati, hem ebeveynlerin hem de çocukların günlük hayatta ihtiyaç duyabilecekleri fonksiyonları sunuyor. Spreadtrum SL8521E yonga setine sahip olan bu ürün, suya ve toza karşı dayanıklılığı ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca sesli mesaj ve videolu görüşme özelliği bulunurken, 4 farklı renk seçeneğine de sahip.

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Ekran Boyutu: 1.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 240x240 piksel

Ağırlık: 57 g

Kamera Çözünürlüğü: 2 MP

Bellek (RAM): 512 MB

Dahili Depolama: 4 GB

Batarya Kapasitesi: 620 mAh

4.5 G görüntülü görüşme ve rehberden arama özellikleri ile karşımıza çıkan Wiky Watch 4 Plus, sadece uygulamaya bakarak çocuğunuzun nerde olduğunu öğrenmenize yardımcı oluyor. Belirlenen güvenli bölgenin dışına çıkıldığında sistem tarafından uyarı veren bu saat, sahip olduğu uzun ömürlü pil sayesinde 3 güne kadar kullanılabiliyor. IP67 suya ve toza karşı dayanıklığı sayesinde de sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.

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Ekran Boyutu: 1.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 240x240 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS

Ağırlık: 56 g

Kamera Çözünürlüğü: 2 MP

Bellek (RAM): 512 MB

Dahili Depolama: 4 GB

Batarya Kapasitesi: 580 mAh

Güvenlik ve işlevselliği ön planda tutan akıllı saatler arasında yer alan Elari 4GR Akıllı Çocuk Saati, GPS özelliği sayesinde çocuğunuzun konumunu anlık olarak takip edebilmenizi sağlar. Saat koldan çıkarıldığında otomatik olarak bilgi verme özelliği ile oldukça beğenilen bu ürün; su, toz ve tere karşı dayanıklı olarak üretiliyor. Ayrıca çocukların fiziksel aktivitelerini takip etmeye yardımcı olurken, günlük adım sayısı ve uyku takibi gibi özellikleriyle de sağlıklı bir yaşam için teşvik eder.

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Ekran Boyutu: 1.8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 240x280 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS

Kamera Çözünürlüğü: 0.3 MP

Bellek (RAM): 1 GB

Dahili Depolama: 8 GB

Batarya Kapasitesi: 710 mAh

Gerçek zamanlı izleme özelliği ile okula giderken veya dönerken çocuklarınızı izleyebileceğiniz Zcwatch V0922 Akıllı Çocuk Saati, modern teknolojiyi ve çocuk dostu özellikleri bir araya getiriyor. Kritik durumlarla karşılaşıldığında tehlike sinyali göndermenize imkan tanıyan bu cihaz, eğitim ve eğlenceyi bir arada sunuyor. Özellikle müzik çalar fonksiyonu, çocuklara istedikleri şarkıları dinleme fırsatı veriyor. Suya ve toza karşı dayanıklılığı sayesinde de her türlü hava koşulunda veya aktivitede rahatça kullanılabiliyor.

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Ekran Boyutu: 1.4 inç

Ekran Teknolojisi: IPS

Ağırlık: 55 g

Kamera Çözünürlüğü: 2 MP

Bellek (RAM): 512 MB

Batarya Kapasitesi: 800 mAh

Hem çocuklar hem de ebeveynler için pek çok özellik sunan Bilicra Connect Akıllı Çocuk Saati, çocukların güvenli ortamda olup olmadığını en kısa süre içerisinde görebilmenize olanak tanır. Herhangi bir şekilde su ile temas ettiğinde zarar görmeyen bu saat, bir ebeveyn olarak çocuğunuzun fiziksel aktivitelerini takip etmek istediğinizde size yardımcı olur. Ayrıca bu saat, çocuklara çeşitli uygulamalar ve aynı zamanda oyunlar da sunuyor.

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Ekran Boyutu: 1.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 240x240 piksel

Ağırlık: 60 g

Kamera Çözünürlüğü: 2 MP

Bellek (RAM): 256 MB

Dahili Depolama: 512 MB

Batarya Kapasitesi: 700 mAh

4.5 g bağlantısı, görüntülü arama ve dahili kamerası ile çocuğunuzun durumunu anlık olarak kontrol edebileceğiniz TCL Movetime MT46X Akıllı Çocuk Saati, birebir ya da grup halinde sohbet etmeye imkan tanıyor. Navigasyon, Güvenli Bölge, Acil Durum Araması ve Akıllı Spor Modu gibi birçok özelliği ile karşımıza çıkan bu ürün, istediğiniz her yerde fotoğraf çekebilmenize de olanak sağlıyor. Bunun yanında suya ve toza karşı da oldukça dayanıklı.

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