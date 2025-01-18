Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 18.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Paslanmaz çelik, sızdırmaz ve BPA içermez Stanley termos, 2.3 Litre kapasiteye sahip. Ürün, 2.399,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

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Dyson V serisi, Philips dikey süpürge ve Bosch süpürgelerle uyumlu olan şarjlı süpürge standı, duvarı delmeden kullanım imkânı sunuyor. Ürünü 799,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

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424,15 TL fiyata sahip laptop sehpasında katlanabilir ayaklar, telefon ve tablet koyma yeri, havalandırma delikleri ve son olarak bir mouse pad bulunuyor.

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Sağlam metal tasarıma sahip kulaklık standı sayesinde masanızdaki dağınıklıktan kurtulabilirsiniz. Stant, %10 Prime indirimiyle 413,10 TL’ye düşmüş durumda.

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80 dakikaya kadar çalışma süresi sağlayan Philips süpürge; LED teknolojisine, deterjan eklenebilen su haznesine ve farklı yüzeyleri temizlemek için aparatlara sahip. Süpürgeyi 15.699,00 TL’ye satın alabilirsiniz.

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103 parçadan oluşan ve farklı uçlar sunan Bosch set, sepete özel indirim fırsatıyla 942,35 TL’ye düştü.

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240-4000 DPI arasında 4 farklı seçim yapabileceğiniz Logitech Mouse, 8 adet programlanabilir tuşa sahip. 500 IPS'in üzerinde tarama hızı sağlayan bu Mouse, 1.189,47 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

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40 saat pil ömrü, Bluetooth 5.3 bağlantısı ve kompakt boyutuyla dikkat çeken Huawei Freebuds SE 2, 1.149,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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