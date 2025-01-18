Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.
Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
''Bu içerik 18.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Fırsat ürünleri:
- Stanley Klasik Vakumlu Termos
- iBrush Şarjlı Süpürge Standı
- Axolotl Foldaway Telefon ve Tablet Bölmeli Katlanır Ayaklı Laptop Sehpası
- Srhythm Kulaklık Standı
- Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge
- Bosch V-Line Vidalama& Matkap Ucu Set
- Logitech G402 Hyperion Fury Oyuncu Mouse
- Huawei Freebuds SE 2
Stanley Klasik Vakumlu Termos
Paslanmaz çelik, sızdırmaz ve BPA içermez Stanley termos, 2.3 Litre kapasiteye sahip. Ürün, 2.399,00 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.
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iBrush Şarjlı Süpürge Standı
Dyson V serisi, Philips dikey süpürge ve Bosch süpürgelerle uyumlu olan şarjlı süpürge standı, duvarı delmeden kullanım imkânı sunuyor. Ürünü 799,00 TL’ye satın alabilirsiniz.
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Axolotl Foldaway Telefon ve Tablet Bölmeli Katlanır Ayaklı Laptop Sehpası
424,15 TL fiyata sahip laptop sehpasında katlanabilir ayaklar, telefon ve tablet koyma yeri, havalandırma delikleri ve son olarak bir mouse pad bulunuyor.
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Srhythm Kulaklık Standı
Sağlam metal tasarıma sahip kulaklık standı sayesinde masanızdaki dağınıklıktan kurtulabilirsiniz. Stant, %10 Prime indirimiyle 413,10 TL’ye düşmüş durumda.
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Philips XC8349/01 Aqua Plus 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge
80 dakikaya kadar çalışma süresi sağlayan Philips süpürge; LED teknolojisine, deterjan eklenebilen su haznesine ve farklı yüzeyleri temizlemek için aparatlara sahip. Süpürgeyi 15.699,00 TL’ye satın alabilirsiniz.
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Bosch V-Line Vidalama& Matkap Ucu Set
103 parçadan oluşan ve farklı uçlar sunan Bosch set, sepete özel indirim fırsatıyla 942,35 TL’ye düştü.
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Logitech G402 Hyperion Fury Oyuncu Mouse
240-4000 DPI arasında 4 farklı seçim yapabileceğiniz Logitech Mouse, 8 adet programlanabilir tuşa sahip. 500 IPS'in üzerinde tarama hızı sağlayan bu Mouse, 1.189,47 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.
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Huawei Freebuds SE 2
40 saat pil ömrü, Bluetooth 5.3 bağlantısı ve kompakt boyutuyla dikkat çeken Huawei Freebuds SE 2, 1.149,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.
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