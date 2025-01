Bir eğitim - öğretim dönemi daha bitti ve öğrenciler tatil sevinci yaşamaya başladı. Bu sevinci kat be kat artırabilecek hediye önerilerimiz var.

Öğrenciler karne sevinci yaşarken onların mutluluklarına ortak olmak, bizi de sevindirir. Notları nasıl gelmiş olursa olsun, bütün öğrenciler hepimiz için değerlidir. Bilgisayardan akıllı saate, kulaklıktan oyuncu koltuğuna kadar pek çok teknolojik ürünü listelediğimiz içeriğimizde karne hediyesi olarak sepete ihtiyacınız olan ürünü ekleyebilirsiniz.

Karne hediyesi olarak sepetinize ekleyebileceğiniz ürünler:

Asus, taşınabilir bilgisayar alanında pek çok bütçeye hitap etmeyi devam ettiriyor. 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama ile pek çok işinizi kolaylıkla halledebilir ve eğlenceli oyunlar yükleyerek oyun keyfi yaşayabilirsiniz.

60 milyon tıklama ömürlü ve 8000 DPI hassasiyetiyle oyuncu mouse'ları arasında öne çıkıyor. Asus, bilgisayar bileşenlerini de kullanıcı dostu olarak tasarlamaya devam ediyor. Yalnızca 59 gram olan mouse, oyunseverler için ideal bir seçenek.

Huawei Freebuds 5i, 42 dB'lik çok modlu aktif gürültü engelleme özelliğine sahip bütçe dostu bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Kutu ile beraber 28 saatlik pil ömrü ile dikkatleri üzerine çeken Freebuds 5i, Android ve iOS desteğine de sahip.

Günlük işleriniz için kullanabileceğiniz Lenovo Ideapad Slim 3, okul, iş ve ev alanlarında rahatlıkla kullanılabilir. 8 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesi, pek çok belgenizi saklayabileceğiniz anlamına geliyor. Ayrıca taşıması da kolay çünkü epey hafif.

11.5 inç geniş ekranı ve 128 GB depolama alanıyla hem eğlence hem de günlük kullanım için ideal bir tablet. Hafif tasarımı ve WiFi desteğiyle her an her yerde kullanıma uygun. Karne hediyesi olarak harika bir seçenek.

Aktif gürültü engelleme özelliği ve kablosuz kullanımıyla Anker Soundcore Q21i, kesintisiz müzik keyfi sunuyor. Hafif ve ergonomik tasarımıyla gün boyu rahat bir kullanım sağlarken güçlü bataryası uzun saatler boyunca eşlik ediyor.

10.9 inç ekranıyla rahat bir görüntüleme deneyimi sunan bu tablet, 6 GB RAM’i ve 128 GB depolama alanıyla günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. Hafif tasarımı sayesinde kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz. Karne hediyesi olarak pratik ve işlevsel bir tercih.

Şık tasarımı ve pratik özellikleriyle öne çıkan bu akıllı saat, sağlık ve spor takibini kolaylaştırıyor. Uzun pil ömrü ve hafif tasarımı sayesinde gün boyu rahatça kullanılabilir. Karne hediyesi için hem modern hem de işlevsel bir alternatif.

